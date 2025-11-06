Выслеживали дома обеспеченных горожан: в Киеве будут судить банду квартирных воров

В Киеве будут судить организованную группу квартирных воров / © Киевская городская прокуратура

В Киеве будут судить организованную группу квартирных воров, которые выслеживали дома обеспеченных киевлян.

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура в Facebook.

Киевская городская прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении шести членов организованной группы, которые готовились к краже из квартиры в ЖК «Новопечерские липки» и похитили из одной из квартир имущества на 645 тыс. гривен, воспользовавшись отключением электроэнергии в доме.

В состав организованной группы входили четверо граждан Грузии и два гражданина Украины. Отметим, что двое иностранцев находились в международном розыске за совершение краж в Германии, еще одного разыскивали за умышленное убийство и покушение на убийство в РФ.

Действия обвиняемых квалифицированы как кража и подготовка к совершению кражи (ч. 1 ст. 14 ч. 5 ст. 185, ч. 5 ст. 185 УК Украины).

