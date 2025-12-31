Вышгород — со светом: как местные жители готовятся к Новому году

Вышгород

Вышгород на Киевщине приходит в себя после масштабной атаки и почти 4 дней блэкаута. В настоящее время электроэнергия восстановлена почти во всех домах. Люди искренне радуются, что смогут встретить Новый год со светом.

Об этом сообщает ТСН.

Что рассказывают местные

Люди в Вышгороде стали веселее — вернули свет. В городе это считают настоящим праздником. Известно, что у некоторых жителей температура в домах упала до 15-16 градусов. Не было и воды.

Жителей просят радоваться свету, но не включать одновременно много приборов.

«Дали свет, предупредили, чтобы не включали приборы, которые берут много. Бойлер еще не включаем. Плиту, стиральные машинки мы не включаем, чтобы не было незапланированных ситуаций. Ждем, пусть все стабилизируется. Надо постирать, подогреть, приготовить есть… Моментов много», — поделился житель Вышгорода.

Ситуацию прокомментировали местные власти.

«Весь город с теплом, с водой, с отоплением. Есть только два дома, в которые не подана электроэнергия. Но, надеемся, что к обеду это было выполнено. Все котельные исправны, работают в штатном режиме», — говорит заместитель городского головы Вышгорода Игорь Свистун.

По словам жителей Вышгорода, они уже немного подстроились к новым реалиям.

«Мне кажется, если бы нам на 2 часика дали свет все зарядить, мы бы еще два дня продержались без него. Очень радует, что 31-го мы со светом, можем накрыть какие-то столы. Можем чувствовать себя, как вся Украина, немного нормально. Не принципиально, но радует, что есть возможность зарядить экофло и увидеть приветствие президента на Новый год», — поделилась Елизавета.

Юлия добавила, что горожане от всей души благодарят энергетиков, которые работали в сверхсложных условиях — погодных и после обстрелов. Они сделали колоссальную работу.

«Все люди сплоченные, дети спокойно приходили. Все друг другу помогают. Благодарны, что перед праздниками есть возможность быть всем вместе и со светом», — завершила Ирина из Вышгорода.

Ранее мы сообщили, что в Вышгороде Киевской области восстановлено электроснабжение. По данным ДТЭК, энергетики восстановили питание для более 9 тысяч семей.

«Враг сильно повредил подстанцию. Работы длились 4 суток без остановок, днем и ночью», — сообщили в компании.