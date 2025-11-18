ТСН в социальных сетях

Вымышленный грабеж в Киеве: 25-летняя менеджер компании присвоила средства клиента (фото)

25-летняя девушка позвонила на спецлинию 102 и сообщила, что на одной из улиц города двое неизвестных отобрали у нее 60 тысяч гривен. На самом деле, таким образом, злоумышленница присвоила средства одного из предпринимателей, который прислал ей деньги, заказывая товар у компании, в которой она работает.

25-летней девушке грозит до пяти лет заключения

25-летней девушке грозит до пяти лет заключения / © Pixabay

В Киеве менеджер компании придумала несуществующий грабеж, чтобы скрыть присвоение средств клиента.

Об этом сообщает полиция Киева.

Событие произошло в конце сентября. В полицию Киева поступило сообщение от 25-летней двушки, которая заявила, что двое неизвестных мужчин на одной из улиц Голосеевского района ударили ее по голове и отобрали 60 тысяч гривен и личные вещи. Оперативные сотрудники вместе с аналитиками криминального анализа начали устанавливать нападающих.

Вскоре правоохранители выяснили, что нападения не было: видео, свидетельские показания и другие доказательства полностью опровергли слова заявительницы. Несмотря на это, во время допроса в статусе потерпевшей женщина снова повторила вымышленную историю и пыталась убедить следователей в ее правдивости.

Более того, киевлянка обвинила двух мужчин, которые не имели никакого отношения к происшествию. Она «узнала» их как нападающих, хотя записи видеонаблюдения подтвердили, что те просто проходили рядом с ней в указанное время.

Как установило следствие, женщина работала менеджером в компании, которая занимается продажей канцтоваров, и один из клиентов перечислил на ее карту 60 тысяч гривен для передачи в кассу предприятия. Получив деньги, она погасила собственный кредит, а во избежание ответственности придумала историю о грабеже.

Менеджер компании придумала несуществующий грабеж, чтобы скрыть присвоение денег клиента / © Полиция Киева

Следователи Голосеевского управления полиции, при процессуальном руководстве Голосеевской окружной прокуратуры, сообщили правонарушительнице о подозрении и уже направили в суд обвинительный акт сразу по двум статьям Уголовного кодекса Украины: за заведомо ложное сообщение о преступлении (ч. 2 ст. 383) и заведомо неправдивые показания.

Обвиняемой 25-летней девушке грозит до пяти лет заключения.

Напомним, эксработница ЗАГСа «вышла замуж» за пропавшего без вести воина и получила 2 млн грн выплат.

