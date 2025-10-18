Выловили рыбу на миллионы в Чернобыльской зоне: полиция разоблачила дерзких браконьеров

Задержанные мужчины / © Полиция Киевской области

Реклама

В зоне отчуждения вблизи Чернобыля правоохранители разоблачили мужчин, которые осуществляли незаконный промышленный вылов рыбы в пределах Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника. Сумма ущерба, нанесенного природно-заповедному фонду, превышает 3 миллиона гривен.

Об этом сообщила полиция Киевской области.

По данным полиции, 47-летний и 59-летний работники одного из специализированных частных предприятий на лодке без включенного GPS-трекера проникли в акваторию Киевского водохранилища, относящегося к зоне отчуждения. Не имея соответствующего разрешения, они выставили 17 рыболовных сетей из лески, связанных между собой в одну лаву.

Реклама

Впоследствии браконьеры привлекли к своей деятельности 27-летнего мужчину, который, по данным следствия, не был осведомлен в незаконности этих действий. Вместе они достали из воды запрещенные орудия лова со свежевыловленными водными биоресурсами разных видов. Полученный улов мужчины загрузили в автомобиль и пытались вывезти рыбу за пределы зоны радиационного загрязнения для дальнейшего сбыта.

Во время документирования нарушения правоохранители установили, что незаконный вылов в пределах заповедника нанес значительный ущерб окружающей среде — более 3 миллионов гривен.

Следователи Чернобыльского отделения полиции под процессуальным руководством Вышгородской окружной прокуратуры сообщили двум фигурантам о подозрении. Им инкриминируют незаконное занятие рыбным добывающим промыслом, причинившее существенный вред (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 249 УК Украины), а также покушение на незаконное перемещение выловленной рыбы за пределы зоны отчуждения без разрешения и дозиметрического контроля с целью сбыта (ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 267-1 УК Украины).

Напомним, в Чернобыльском заповеднике на Киевщине зафиксировали редкую утреннюю встречу двух хищников. На одном кадре оказались рысь и серая сова, которая обычно прячется еще до появления первых лучей солнца.