Выгорели квартиры и авто: что происходит в Киеве после атаки

В Киеве произошли пожары на фоне дроновой атаки / © Валерія Ковалінська / ТСН

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Киев приходит в себя после ночной атаки, которую устроила Россия.

Что происходит в наиболее пострадавшем Оболонском районе, смотрите в сюжете ТСН.ua.

Очевидцы до сих пор не могут прийти в себя и рассказывают о пережитом:

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Вы знаете, если бы я не видел дронов, то я бы думал, что это баллистика, к сожалению. Очень что-то были заряды, высокие, большие заряды, это действительно так. И очень хорошо, что все было ночью.

Другая очевидец рассказывает следующее:

Я сама из Бахмута, мы — переселенцы. И здесь, что здесь, какие-то воинские части или что здесь есть? Зачем бить по людям?

Третий очевидец:

Я сегодня дежурил, ночью мне позвонили по телефону и сообщили, что здесь пожар. Я лично не смог сюда приехать, но после работы сразу приехал. Посмотрите, что здесь происходит.

Напомним, последствия атаки вражеских БПЛА и падение обломков сбитых воздушных целей зафиксированы в трех районах Киева. В частности, в Оболонском районе произошел пожар на верхних этажах одной из многоэтажек с распространением на кровлю, загорелось 7 автомобилей. Кроме этого, обломки повредили здание детского сада.

Также смотрите эксклюзивный фоторепортаж с мест вражеских ударов.