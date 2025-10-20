ТСН в социальных сетях

Выбросила собаку из окна: женщина предстанет перед судом за жестокое обращение с животными

В Киеве женщина подозревается в убийстве собаки. За совершенное преступление фигурантке грозит до 8 лет тюрьмы.

Женщина, выбросившая собаку из окна

В Киеве женщина выбросила собаку своей подруги из окна пятого этажа. Ее объявлено о подозрении за жестокое обращение с животным, что привело к его гибели.

Об этом сообщает полиция Киева.

Инцидент произошел в доме по улице Даниила Щербаковского. У подъезда заметила собаку без признаков жизни. По данным следствия, четвероногого из окна пятого этажа бросила 38-летняя женщина, находившаяся в доме в гостях у подруги.

«Между женщинами произошел словесный конфликт, из-за которого злоумышленница в состоянии алкогольного опьянения взяла на руки домашнего любимца владелицы квартиры и бросила его из окна», — сообщили правоохранители.

Падение с 5-го этажа не оставило собачку породы фокстерьер шансов на выживание. Он получил травмы внутренних органов, которые несовместимы с жизнью. Собака погибла на месте.

Ранее в Киеве судили мужчину, который убил собаку, бросив об пол.

«Обвиняемому не понравилось то, что собачка по кличке Кузя начала лаять, когда он зашел к матери в комнату. От полученных травм собака погибла. Событие произошло в сентябре 2025 года», — говорится в сообщении.

