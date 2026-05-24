Как приходят в себя отели «Украина» и «Днепр» после массированного обстрела Киева

Выбиты окна, изуродованы фасады: РФ атаковала известные отели «Украина» и «Днепр» в центре Киева

Российская атака повредила гостиницы «Украина» и «Днепр» в центре Киева.

В результате массированной ракетной атаки РФ в ночь на 24 мая в центре Киева были повреждены отели «Украина» и «Днепр», входящие в холдинг ARS Capital Максима Криппы.

Об этом пишет NV со ссылкой на пресс-службу компании.

Российский удар выбил в отелях десятки оконных и балконных блоков, изуродовал фасады, повредил внутренние помещения и часть номерного фонда. В некоторых зонах обрушились элементы отделки, повреждены потолки, дверные конструкции и инженерные коммуникации. Обломки стекла и фрагменты фасада разлетелись по прилегающей территории, из-за чего повреждения получили автомобили гостей.

К счастью, обошлось без жертв. Гости и персонал отеля на момент атаки находились в укрытии. В отелях открыли оперативный штаб реагирования, провели проверку номеров и общих зон и приступили к ликвидации последствий обстрела.

В компании уточнили, что гостиница «Украина» продолжает работать в штатном режиме настолько, насколько это позволяет ситуация с безопасностью.

Массированный ракетный удар по Киеву 24 мая

Напомним, что в ночь на воскресенье, 24 мая, РФ массированно атаковала Киев баллистикой и БПЛА. Падения обломков и повреждения зафиксированы во всех районах города. В результате атаки два человека погибли.

Также мы сообщали, что при ударе в Киеве засыпало вход к укрытию: люди оказались заблокированы в подвале школы.

