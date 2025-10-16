- Дата публикации
-
- Категория
- Киев
- Количество просмотров
- 254
- Время на прочтение
- 1 мин
Второй раз за день: в Киеве и области применены экстренные отключения света
В Киеве снова применяют экстренные отключения электроэнергии.
В Киеве 16 октября применяются экстренные отключения. Это уже второй раз за день.
Об этом пишет ДТЭК.
По команде Укрэнерго в Киеве снова применены экстренные отключения.
«В случае изменений будем оперативно вас информировать в нашем телеграмм-канале», — написали в компании.
Впоследствии стало известно, что экстренные отключения касаются также Киевщины.
Напомним, в «Укрэнерго» прокомментировали аварийные отключения света, в которых живут украинцы. Там сказали, когда ситуация изменится, но ответ не внушает оптимизма.
«Учитывая текущую ситуацию, стабилизировать ее удастся через неделю», — заявил глава «Укрэнерго» Виталий Зайченко.