Второй раз за день: в Киеве и области применены экстренные отключения света

Отключение света / © ТСН.ua

В Киеве 16 октября применяются экстренные отключения. Это уже второй раз за день.

Об этом пишет ДТЭК.

По команде Укрэнерго в Киеве снова применены экстренные отключения.

«В случае изменений будем оперативно вас информировать в нашем телеграмм-канале», — написали в компании.

Впоследствии стало известно, что экстренные отключения касаются также Киевщины.

Напомним, в «Укрэнерго» прокомментировали аварийные отключения света, в которых живут украинцы. Там сказали, когда ситуация изменится, но ответ не внушает оптимизма.

«Учитывая текущую ситуацию, стабилизировать ее удастся через неделю», — заявил глава «Укрэнерго» Виталий Зайченко.

