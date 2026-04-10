Всю жизнь в одном ВАЗе: в Киеве полиция и неравнодушный помогли переселенцу с поломанным авто

Полиция помогла переселенцу отбуксировать авто

Реклама

В Киеве патрульные полицейские помогли 70-летнему переселенцу, который из-за войны остался без дома и жены и был вынужден перевозить всю свою жизнь в стареньком авто.

Об этой истории сообщила патрульная полиция Киева.

Мужчина родом из Донецкой области вынужден был бежать от войны вместе с семьей. Сначала они переехали на Черниговщину, однако боевые действия настигли их и там. Во время одной из вражеских атак погибла его жена. После трагедии пенсионер решил отправиться дальше — в более безопасное место, забрав с собой все, что осталось от прежней жизни.

Реклама

«Он вместил самое дорогое, что мог забрать: вещи, бытовую технику, 18 кур и собаку. Но машина не выдержала дальнего путешествия и в конце концов сломалась», — говорится в сообщении.

Мужчину заметил неравнодушный прохожий и обратился в полицию. На вызов прибыли патрульные Алина Яцюк, Иван Гавриленко, Артур Чайка и Олег Задерей. Они поддержали его и организовали помощь.

Полицейские вместе с заявителем отбуксировали авто в автосервис, чтобы мужчина мог починить транспорт и продолжить путь. В патрульной полиции поблагодарили киевлянина за внимательность.

Поліція допомогла переселенцю відбуксувати авто / © Facebook / Патрульна поліція Києва

История получила огласку в соцсетях. После этого соучредитель monobank Олег Гороховский сообщил в Telegram, что намерен подарить мужу новый пикап.

Реклама

«Печальная история. Если найдется его контакт. Подарю ему пикап», — написал Гороховский.

По его словам, он уже установил контакт с переселенцем и пообещал впоследствии рассказать о результате.

