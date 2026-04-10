Всю жизнь в одном ВАЗе: в Киеве полиция и неравнодушный помогли переселенцу с поломанным авто
70-летний переселенец, который из-за войны потерял жену, перевозил всю свою жизнь в старом ВАЗе. В Киеве авто сломалось — и ему помогли неравнодушный и полиция.
В Киеве патрульные полицейские помогли 70-летнему переселенцу, который из-за войны остался без дома и жены и был вынужден перевозить всю свою жизнь в стареньком авто.
Об этой истории сообщила патрульная полиция Киева.
Мужчина родом из Донецкой области вынужден был бежать от войны вместе с семьей. Сначала они переехали на Черниговщину, однако боевые действия настигли их и там. Во время одной из вражеских атак погибла его жена. После трагедии пенсионер решил отправиться дальше — в более безопасное место, забрав с собой все, что осталось от прежней жизни.
«Он вместил самое дорогое, что мог забрать: вещи, бытовую технику, 18 кур и собаку. Но машина не выдержала дальнего путешествия и в конце концов сломалась», — говорится в сообщении.
Мужчину заметил неравнодушный прохожий и обратился в полицию. На вызов прибыли патрульные Алина Яцюк, Иван Гавриленко, Артур Чайка и Олег Задерей. Они поддержали его и организовали помощь.
Полицейские вместе с заявителем отбуксировали авто в автосервис, чтобы мужчина мог починить транспорт и продолжить путь. В патрульной полиции поблагодарили киевлянина за внимательность.
История получила огласку в соцсетях. После этого соучредитель monobank Олег Гороховский сообщил в Telegram, что намерен подарить мужу новый пикап.
«Печальная история. Если найдется его контакт. Подарю ему пикап», — написал Гороховский.
По его словам, он уже установил контакт с переселенцем и пообещал впоследствии рассказать о результате.
