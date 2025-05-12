Вспышка гепатита А в Киеве: заболели более 30 человек

В Киеве зафиксировали вспышку гепатита А / © pixabay.com

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В Киеве фиксируют рост количества случаев заболевания вирусным гепатитом А. В настоящее время медики начали эпидемиологическое расследование. Специалисты выясняют причины и обстоятельства возникновения вспышки, а также принимают все необходимые противоэпидемические меры.

О ситуации проинформировал главный санитарный врач Киева Сергей Чумак.

«На сегодняшний день, я хочу обратить внимание, уже зарегистрировано 34 случая, из них 20 — это дети. Что касается госпитализации, то 26 человек были госпитализированы, из них 15 — детей. При поступлении срочного сообщения специалисты учреждения проводят эпидрасследование, то есть общение, сбор информации от больных», — сказал он.

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По его словам, на сегодняшний день установлено, что в микрорайоне, где проживают, где учатся эти люди, кроме централизованного водоснабжения, есть бюветы. Есть также озеро в парке.

«На сегодняшний день происходит эпидрасследование. Вода была отобрана в бюветах водопроводной сети. И на сегодняшний день мы пока не обнаружили возбудителя гепатита. Что касается того, что уже сколько человек заболело, нужно обратить внимание, что инкубационный период данной болезни длится от 14 до 20 дней», — добавил он.

Справка:

Гепатит А — это вирусное заболевание печени, которое передается по причине употребления загрязненных овощей или воды. Источником инфекции есть инфицированный человек. В отличие от гепатитов В и С, гепатит А не провоцирует развитие хронической болезни печени и редко кончается смертью. По данным Всемирной организации здоровья, почти у всех людей после болезни формируется пожизненный иммунитет к болезни.