ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
Количество просмотров
89
Время на прочтение
2 мин

Вспышка бешенства на Киевщине: десятки сел и городов попали под карантин

В Киевской области подтверждены случаи бешенства. В трех районах ввели карантин.

Автор публикации
Фото автора: София Бригадир София Бригадир
Вакцинация

Вакцинация / © Associated Press

В Киевской области на территории Фастовского, Бучанского и Обуховского районов введены карантинные ограничения из-за зафиксированных случаев бешенства.

Об этом сообщила Киевская областная государственная больница ветеринарной медицины.

Карантинные ограничения будут действовать как минимум до 25 августа 2025 года в зависимости от населенного пункта. В этот период запрещается вывоз и ввоз животных без разрешения, перемещение между хозяйствами, участие в выставках, ярмарках, а также проводится обязательная вакцинация всех домашних собак и кошек.

Где действуют ограничения

До 25 августа 2025 года

  • с. Малютянка

  • с. Заборье

  • с. Жорновка

  • с. Княжичи

  • с. Михайловская Рубежовка

  • с. Забучье

  • с. Шпитьки

  • с. Лычанка

  • с. Гуровщина

  • с. Горбовичи

  • с. Дмитровка

  • с. Милая

  • с. Мечта

  • с. Буча

  • с. Петрушки

  • с. Лесное

  • с. Любимовка

  • с. Лука

  • с. Бобрица

  • с. Музычи

  • с. Неграши

  • с. Иванков

До 4 сентября 2025 года

  • с. Новое

  • с. Вита-Почтовая

  • с. Синяк

  • с. Раковка

  • с. Красное

  • с. Хотов

  • с. Круглик

  • с. Кременище

  • с. Лесники

  • с. Ходосеевка

  • с. Чабаны

  • с. Новоселки

До 21 сентября 2025 года

  • г. Вишневое

  • с. Софиевская Борщаговка

  • с. Петропавловская Борщаговка

  • с. Чайки

  • с. Святопетровское

  • с. Гатное

  • с. Крюковщина

  • г. Боярка

  • с. Тарасовка

  • с. Юровка

  • с. Коцюбинское

  • с. Капитановка

  • с. Гореничи

  • с. Гнатовка

  • с. Стоянка

  • с. Белогородка

  • с. Шевченково

  • г. Ирпень

График прививок домашних животных (28.07-01.08)

  • 28 июля

с. Белогородка, ул. Механизаторов

067 790 35 68 — Ткаченко Павел Александрович

г. Ирпень, ул. Василия Стуса, 53 (ветлечебница)

096 666 20 29 — Бисюк Василий Васильевич

  • 29 июля

с. Гостомель, ул. Свято-Покровская, 71 (ветлечебница)

066 488 47 22 — Солонец Михаил Петрович

пгт. Ворзель, ул. Курортная

067 452 82 12 — Кулик Анатолий Романович

с. Петропавловская Борщаговка

050 385 78 63 — Давиденко Вадим Васильевич (начальник КОДЛВМ)

  • 30 июля

с. Софиевская Борщаговка

050 385 78 63 — Давиденко Вадим Васильевич

  • 31 июля

с. Круглик

050 385 78 63 — Давиденко Вадим Васильевич

Напомним, в этом году на Волыни бешеная лиса прямо во дворе бросилась на местную жительницу. Сейчас женщина лечится, а в селе на два месяца ввели карантин.

Осенью на Волыни провели весеннюю кампанию иммунизации диких животных. Во время военного положения брикеты с вакциной распространяют вручную, а не авиацией, как это было раньше. Всего за две недели на опушках лесов, в лесопосадках, возле рек специалисты должны распространить почти четыреста тысяч доз.

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie