Вспышка бешенства на Киевщине: десятки сел и городов попали под карантин

Вакцинация / © Associated Press

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В Киевской области на территории Фастовского, Бучанского и Обуховского районов введены карантинные ограничения из-за зафиксированных случаев бешенства.

Об этом сообщила Киевская областная государственная больница ветеринарной медицины.

Карантинные ограничения будут действовать как минимум до 25 августа 2025 года в зависимости от населенного пункта. В этот период запрещается вывоз и ввоз животных без разрешения, перемещение между хозяйствами, участие в выставках, ярмарках, а также проводится обязательная вакцинация всех домашних собак и кошек.

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Где действуют ограничения

До 25 августа 2025 года

с. Малютянка

с. Заборье

с. Жорновка

с. Княжичи

с. Михайловская Рубежовка

с. Забучье

с. Шпитьки

с. Лычанка

с. Гуровщина

с. Горбовичи

с. Дмитровка

с. Милая

с. Мечта

с. Буча

с. Петрушки

с. Лесное

с. Любимовка

с. Лука

с. Бобрица

с. Музычи

с. Неграши

с. Иванков

До 4 сентября 2025 года

с. Новое

с. Вита-Почтовая

с. Синяк

с. Раковка

с. Красное

с. Хотов

с. Круглик

с. Кременище

с. Лесники

с. Ходосеевка

с. Чабаны

с. Новоселки

До 21 сентября 2025 года

г. Вишневое

с. Софиевская Борщаговка

с. Петропавловская Борщаговка

с. Чайки

с. Святопетровское

с. Гатное

с. Крюковщина

г. Боярка

с. Тарасовка

с. Юровка

с. Коцюбинское

с. Капитановка

с. Гореничи

с. Гнатовка

с. Стоянка

с. Белогородка

с. Шевченково

г. Ирпень

График прививок домашних животных (28.07-01.08)

28 июля

с. Белогородка, ул. Механизаторов

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067 790 35 68 — Ткаченко Павел Александрович

г. Ирпень, ул. Василия Стуса, 53 (ветлечебница)

096 666 20 29 — Бисюк Василий Васильевич

29 июля

с. Гостомель, ул. Свято-Покровская, 71 (ветлечебница)

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066 488 47 22 — Солонец Михаил Петрович

пгт. Ворзель, ул. Курортная

067 452 82 12 — Кулик Анатолий Романович

с. Петропавловская Борщаговка

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050 385 78 63 — Давиденко Вадим Васильевич (начальник КОДЛВМ)

30 июля

с. Софиевская Борщаговка

050 385 78 63 — Давиденко Вадим Васильевич

31 июля

с. Круглик

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050 385 78 63 — Давиденко Вадим Васильевич

Напомним, в этом году на Волыни бешеная лиса прямо во дворе бросилась на местную жительницу. Сейчас женщина лечится, а в селе на два месяца ввели карантин.

Осенью на Волыни провели весеннюю кампанию иммунизации диких животных. Во время военного положения брикеты с вакциной распространяют вручную, а не авиацией, как это было раньше. Всего за две недели на опушках лесов, в лесопосадках, возле рек специалисты должны распространить почти четыреста тысяч доз.