Вслед за жарой Киев накроет новое похолодание: синоптики предупредили, когда придет непогода

Синоптики рассказали, какой будет погода на Киевщине 11 июня / © pixabay.com

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В четверг на Киевщине будет облачно с прояснениями, сухо и тепло, местами с южным ветром, а в пятницу ожидается резкое похолодание с сильным дождем.

На Киевщине 11 июня синоптики прогнозируют облачную погоду с кратковременными прояснениями. Осадков не предвидится. Ветер будет дуть южный со скоростью 5-10 м/с.

Температура воздуха по области ночью будет колебаться от +13 до +18 градусов тепла, днем воздух прогреется до +28 градусов выше нуля.

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В Киеве ночью столбики термометров будут показывать от +16 до +18 градусов тепла, днем ожидается от +26 до +28 градусов выше нуля.

По данным погодного портала Sinoptik, в столице 11 июня облачная погода продержится все утро и день, а вечером небо прояснится. Утром и днем ожидается мелкий дождь, который должен закончиться ближе к вечеру.

Температура воздуха будет колебаться от +18 до +27 градусов тепла.

Погода в Киеве 11 июня

В то же время синоптики предупреждают, что в пятницу, 12 июня, в столице ощутимо похолодает. Несмотря на ясное утро, днем и вечером в Киеве погода будет пасмурной. Днем, возможно, пройдет сильный дождь, но он закончится еще до прихода вечера. Температура воздуха составит от +19 градусов тепла ночью до +21 градуса тепла днем.

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Погода в Киеве 12 июня

ранее синоптики рассказали, какой будет погода в Украине 11 июня.

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