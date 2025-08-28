"Все пылает, машины не узнать": видевшие свидетели ночного удара по Киеву

Атака на Киев 28 августа

Реклама

В ночь на 28 августа Киев снова атаковали дроны и ракеты. В результате удара повреждены жилые дома и уничтожены автомобили. Очевидцы рассказывают о пережитом ужасе, выбитых окнах и борьбе с огнем.

Воспоминания очевидцев показала корреспондент ТСН Наталья Нагорная.

Все пылает, машины нет»

Житель Киева Евгений вспоминает, что во время взрывов скрывался в коридоре вместе с женой и двумя собаками. Уже после атаки мужчина увидел, что его автомобиль уничтожен.

Реклама

«Был дома в коридоре с женой и собаками. Когда услышали взрывы, сразу понял, надо быть готовым. У меня дома два огнетушителя. Выбежал на стоянку, но свой автомобиль уже не узнал. Все пылает, никак не подойти», — говорит Евгений. Мужчина добавляет, что спасла только страховка, ведь машина была застрахована даже на случай военных действий.

«Я рада, что мы живы»

Жительница дома Аня рассказывает, что ее квартира чудом не пострадала, но соседские окна выбило.

«Под нами у соседей на третьем этаже выбило окна, потому что были деревянные. У нас — металлопластиковые, держатся. Я рада, что я жива. Я рада, что мы живы. Я уже поплакала», — делится женщина.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: ГОРЕЛЫ ДОМА, САДОЧОК, АВТО! ЛУЯНИВКА ПЕРЕЖИЛА МАССИРОВАННУЮ АТАКУ

Реклама

Разрушенные авто и выбитые стекла

Еще один свидетель, Андрей, говорит, что в его квартире также вылетели окна, а автомобиль получил серьезные повреждения.

«Ночью дома был. Стекло в квартире вылетело, к сожалению. Но главное, что мы живы-здоровы. Все будет хорошо», — говорит мужчина.

Напомним, в ночь на 28 августа Россия совершила комбинированную атаку на Украину. Беспилотники типа «Шахед» почти всю ночь атаковали разные регионы страны и добрались до западных областей — Тернопольской и Ивано-Франковской.

По Киеву кафиры выпустили десятки дронов, а после трех часов ночи несколько раз ударили баллистическими и аэробалистическими ракетами, в частности «Кинжалами».

Реклама

Столица подверглась массированным обстрелам ракетами и дронами. В Дарницком районе ракета разрушила жилой дом, сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко. По словам мэра Виталия Кличко, по состоянию на утро в Киеве зафиксировано 45 пострадавших, число погибших возросло до восьми, среди них ребенок.

В Винницкой области враг атаковал объекты критической инфраструктуры, в результате чего без света осталось около 60 тысяч потребителей в 29 населенных пунктах, сообщила первая заместитель председателя ОВА Наталья Заболотная.

Также под удар попало одно из предприятий в Запорожье — там произошел пожар. Кроме того, в Хмельницкой области зафиксирована атака вражеских дронов, часть из них была сбита.