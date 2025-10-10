Вражеский удар по Киеву: когда восстановят электро-, водо- и газоснабжение в городе

По информации «Киевводоканала», продолжается заполнение водопроводной системы / © livejournal.com

Из-за вражеской атаки в Киеве без энергоснабжения находятся 2 939 объектов инфраструктуры. 4474 дома — без водоснабжения.

Об этом сообщает КГГА в Telegram.

По информации «Киевводоканала», продолжается заполнение водопроводной системы.

Без теплоснабжения 136 учреждений социальной сферы, в которых уже стартовал отопительный сезон.

От газоснабжения отсоединили дом по бульв. Леси Украинки, который получил повреждения из-за обстрела.

Все городские службы работают круглосуточно, чтобы как можно скорее восстановить стабильную работу систем жизнеобеспечения столицы.

Что предшествовало

Напомним, в ночь на 10 октября агрессорка Россия атаковала теплоэлектростанции ДТЭК. Серьезно повреждено оборудование ТЭС.

Также ночью российская армия осуществляла массированную атаку на Киев и область. Жители столицы сообщали, что свет на Левом берегу пропал свет примерно в 03:18. Власти это подтвердили и добавили, что есть и проблемы с водоснабжением. В городе зафиксированы масштабные перебои с электроснабжением, без света частично остались шесть районов.

В области введены экстренные отключения электроэнергии.