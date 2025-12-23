- Дата публикации
-
- Категория
- Киев
- Количество просмотров
- 130
- Время на прочтение
- 1 мин
Вражеский обстрел Киева: в каком состоянии находится поврежденный дом в Святошинском районе
В ходе атаки на Киев пострадал дом и гражданская инфраструктура.
В результате российских обстрелов в Святошинском районе Киева 23 декабря обломки вражеских дронов упали на жилой дом. Там выбиты остекления окон, повреждены балконы.
Об этом рассказала спикер Киевской городской военной администрации Екатерина Поп в эфире Ранок.LIVE.
«В некоторых квартирах этой пятиэтажки были заблокированы люди на момент падения обломков. Спасатели оперативно прибыли на место и отработали, деблокировали всех пострадавших жителей. Слава Богу, количество пострадавших не велико», — подчеркнула она.
По ее словам, в здании выбиты остекления окон и повреждены балконы, однако критические разрушения предварительно не зафиксированы.
Сейчас профильные службы проводят детальную экспертизу дома, чтобы определить безопасно ли людям оставаться в своих квартирах.
«После проведения детальной проверки, отработки службами, смогут сказать, необходимо ли некоторым жильцам отселение в другое жилье временно, или они не смогут в дальнейшем проживать в своих квартирах из-за их аварийности. Это будет отработано службами в течение нескольких часов и будет подробная информация», — объяснила чиновник.
Напомним, из-за атаки России по Киеву 23 декабря пострадали. Они находятся в состоянии средней тяжести. Один ребенок находится в «Охматдете».