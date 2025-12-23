Вражеский обстрел Киева: в каком состоянии находится поврежденный дом в Святошинском районе

Беспилотник

В результате российских обстрелов в Святошинском районе Киева 23 декабря обломки вражеских дронов упали на жилой дом. Там выбиты остекления окон, повреждены балконы.

Об этом рассказала спикер Киевской городской военной администрации Екатерина Поп в эфире Ранок.LIVE.

«В некоторых квартирах этой пятиэтажки были заблокированы люди на момент падения обломков. Спасатели оперативно прибыли на место и отработали, деблокировали всех пострадавших жителей. Слава Богу, количество пострадавших не велико», — подчеркнула она.

По ее словам, в здании выбиты остекления окон и повреждены балконы, однако критические разрушения предварительно не зафиксированы.

Сейчас профильные службы проводят детальную экспертизу дома, чтобы определить безопасно ли людям оставаться в своих квартирах.

«После проведения детальной проверки, отработки службами, смогут сказать, необходимо ли некоторым жильцам отселение в другое жилье временно, или они не смогут в дальнейшем проживать в своих квартирах из-за их аварийности. Это будет отработано службами в течение нескольких часов и будет подробная информация», — объяснила чиновник.

Напомним, из-за атаки России по Киеву 23 декабря пострадали. Они находятся в состоянии средней тяжести. Один ребенок находится в «Охматдете».