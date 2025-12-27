- Дата публикации
Выбитые окна в депо: последствия вражеского удара по транспортной системе Киева
Повреждены депо, 20 трамваев и автобус, из-за обстрела не работают 135 светофоров, сбои в работе метро.
В результате вражеских обстрелов Киева в ночь на 27 декабря повреждены объекты транспортной инфраструктуры и подвижного состава. К ликвидации последствий привлечены 30 работников дорожно-эксплуатационных управлений районов города и 10 единиц специализированной техники.
Об этом сообщает Департамент транспортной инфраструктуры КГГА.
Взрывной волной поврежден автобус — выбиты окна. Также зафиксировано попадание по территории одного из депо, в результате чего повреждено 20 трамвайных вагонов, в том числе окна и элементы кузова. Один из вагонов получил значительные повреждения.
Также есть повреждение контактной сети КП «Киевпасстранс», из-за чего движение трамваев на отдельных участках временно заблокировано.
Из-за сложной ситуации в энергосистеме, вызванной вражеским обстрелом Киева, на отдельных участках города временно приостановлено движение электротранспорта. Частично транспортное сообщение снабжено автобусами. Оперативно об изменениях движения и задержке маршрутов троллейбусов и трамваев сообщает Telegram-канал КП «Киевпасстранс».
Среди прочего есть повреждения сетей наружного освещения в разных районах города. Соответствующие службы уже работают на местах.
Из-за просадки напряжения в сети на отдельных объектах метрополитена временно были перебои в работе некоторого оборудования, в частности освещения и эскалаторов. В настоящее время работа стабилизирована. Движение поездов обеспечено, однако из-за сложной энергетической ситуации возможны изменения в графиках движения на отдельных линиях.
По информации специалистов КП «Центр организации дорожного движения» повреждения светофорных объектов не зафиксированы. Однако из-за отсутствия электроэнергии пока не работают 135 объектов. 262 светофорных объекта работают от шкафов резервного питания.
Просьба водителям быть внимательными и осторожными на перекрестках и наземных пешеходных переходах, где не работают светофоры; руководствоваться дорожными знаками и отдавать предпочтение в движении пешеходам.
Городские службы продолжают работу по ликвидации последствий обстрелов.
Напомним, в течение ночи и утром 27 декабря Киев находился под атакой российских дронов и ракет. Россияне нанесли массированный удар по столице, во многих районах произошло повреждение и разрушение жилых домов.
Пока известно о 32 пострадавших, некоторым из которых оказывают помощь в больницах. Один человек погиб.
Российская атака погрузила Киев в холод и тьму. В городе наблюдаются перебои с отоплением, водой и светом. В частности, без централизованного отопления сейчас более 2600 жилых домов, почти 200 детских садов и более ста школ.