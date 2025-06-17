Вражеская массированная атака на Киев привела к масштабным разрушениям: в КГВА рассказали детали

Последствия российской атаки на Киев 17 июня

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Российская комбинированная атака на Киев 17 июня привела к серьезным повреждениям в разных районах столицы. Враг применил ударные БПЛА, крылатые и баллистические ракеты. По состоянию на 11:20 продолжаются спасательные работы и ликвидация последствий.

Об этом сообщила Киевская городская военная администрация.

В Соломенском районе вражеские БпЛА попали в общежитие. К счастью, пожара не возникло. Российская ракета попала в 9-этажный жилой дом. Сейчас продолжается спасательная операция и разбор завалов. Также повреждены 5-этажный жилой дом, лицей-интернат и СТО. Обломки сбитых вражеских целей упали на нескольких локациях в зоне нежилой застройки.

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В Святошинском районе БпЛА попал в 12-этажный жилой дом, повредив лифтовую шахту и прилегающую квартиру. Также зафиксирован пожар в зоне нежилой застройки.

В Дарницком районе были повреждены лицей и детский сад, а также 20-этажный жилой дом. Зафиксированы выбитые окна в многоквартирных домах на нескольких локациях, а также повреждения здания и поезда Укрзализныци. Возникли возгорания на нескольких объектах.

В Днепровском районе обломки сбитой вражеской цели, которые повредили стену одного из жилых домов и контактную сеть Укрзализныци.

В Подольском районе зафиксировано падение обломков сбитых вражеских целей на нескольких локациях без значительных повреждений, а в Оболонском районе поврежден частный автомобиль.

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В Шевченковском районе повреждены окна зданий и автомобилей, а также возникли пожары, которые были ликвидированы ГСЧС.

В результате вражеской атаки в Киеве зафиксированы многочисленные повреждения на более 30 локациях. Среди повреждений — разрушенные автомобили, воронки и поврежденные конструкции зданий. Спасатели, полиция и другие органы правопорядка вместе с городскими и районными коммунальными службами активно работают на местах происшествия.

Пожары, возникшие из-за взрывов, были локализованы и ликвидированы на площади более 10 тыс. квадратных метров. Сейчас продолжаются работы по расчистке завалов, ремонту кровель и уборке мусора.

Для оказания помощи пострадавшим развернуты гуманитарные штабы в Соломенском, Дарницком и Шевченковском районах.

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По состоянию на 10:00 медики сообщают о 114 пострадавших, 68 из которых госпитализированы, в том числе двое детей в среднем состоянии. Установлены личности четырех погибших, еще личности более десяти погибших устанавливаются. Также есть пропавшие без вести после ракетного удара в Соломенском районе.

Напомним, что в ночь на 17 июня 2025 года Россия осуществила массированную атаку на Киев, Одессу и Запорожье, использовав дроны и ракеты. В Одессе 17 человек получили ранения, среди них беременная женщина. В Запорожье зафиксированы разрушения на предприятиях и в жилых домах.