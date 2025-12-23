Вражеская атака в Святошинском районе Киева: полицейские продолжают документировать последствия (фото)

Последствия вражеской атаки на Киев 23 декабря / © Полиция Киева

Полицейские продолжают документировать последствия вражеской атаки в Святошинском районе Киева.

На месте поврежденного дома задействовано 85 полицейских, которые обеспечивают публичный порядок, принимают обращения от граждан и оказывают психологическую помощь, говорится в сообщении полиции Киева.

Для координации помощи горожанам в районе функционируют гуманитарные штабы, развернутый мобильный пункт полиции.

По состоянию на 15:30 милиция получила более 90 заявлений от жителей о повреждении имущества и других последствий атаки.

Работы продолжаются.

Количество пострадавших остается неизменным — пять человек, в том числе 16-летняя девушка.

Напомним, 23 декабря враг беспилотниками атаковал столицу, в результате обстрела пострадали пять человек, двое находятся в тяжелом состоянии.