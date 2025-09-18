- Дата публикации
-
- Категория
- Киев
- Количество просмотров
- 1058
- Время на прочтение
- 1 мин
Вражеская атака в Киевской области: пожары в Бориспольском и Бучанском районах
В результате ночной атаки врага на Киевщине произошло несколько возгораний.
В ночь на 18 сентября россияне беспилотниками атаковали Киевщину .
Об этом сообщает Киевская ОВА
В результате атаки, в частности, в Бориспольском районе вспыхнули складские помещения. На месте работают оперативные службы, принимающие все необходимые меры для ликвидации последствий.
Также последствия атаки зафиксированы в Бучанском районе: в одном из частных домов возник пожар. Спасатели ГСЧС оперативно локализовали огонь.
По предварительным данным, жертв и пострадавших нет. Подробные данные обещают предоставить впоследствии.
Напомним, что в небе над Киевом была зафиксирована угроза : работало ПВО.