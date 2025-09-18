Вражеская атака в Киевской области: пожары в Бориспольском и Бучанском районах

Пожар, огонь / © pixabay.com

В ночь на 18 сентября россияне беспилотниками атаковали Киевщину .

Об этом сообщает Киевская ОВА

В результате атаки, в частности, в Бориспольском районе вспыхнули складские помещения. На месте работают оперативные службы, принимающие все необходимые меры для ликвидации последствий.

Также последствия атаки зафиксированы в Бучанском районе: в одном из частных домов возник пожар. Спасатели ГСЧС оперативно локализовали огонь.

По предварительным данным, жертв и пострадавших нет. Подробные данные обещают предоставить впоследствии.

Напомним, что в небе над Киевом была зафиксирована угроза : работало ПВО.