ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
Количество просмотров
2205
Время на прочтение
1 мин

Вражеская атака на Киев: в Святошинском районе женщина оплакивает погибшую маму

Циническое преступление РФ унесло жизнь невинных гражданских людей.

Автор публикации
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Атака на Киев 24 апреля

Атака на Киев 24 апреля / © Управление ГСЧС Киева

Россияне убили 84-летнюю женщину в Святошинском районе Киева. Елена Луновна погибла в результате вражеской атаки. На кадрах с места происшествия дочь Людмила сидит у тела матери и оплакивает ее.

Об этом сообщает "Общественное".

Людмила говорит, что у ее матери было крепкое здоровье и еще не собиралась умирать.

Напомним, 24 апреля Россия нанесла массированный комбинированный удар по Киеву. Погибли 9 человек.

Связанные темы

Дата публикации
Количество просмотров
2205
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie