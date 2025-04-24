Вражеская атака на Киев: в Святошинском районе женщина оплакивает погибшую маму

Атака на Киев 24 апреля / © Управление ГСЧС Киева

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Россияне убили 84-летнюю женщину в Святошинском районе Киева. Елена Луновна погибла в результате вражеской атаки. На кадрах с места происшествия дочь Людмила сидит у тела матери и оплакивает ее.

Об этом сообщает "Общественное".

Дата публикации 08:28, 24.04.25 Количество просмотров 89 В Святошинском районе Киева женщина оплакивает погибшую маму

Людмила говорит, что у ее матери было крепкое здоровье и еще не собиралась умирать.

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Напомним, 24 апреля Россия нанесла массированный комбинированный удар по Киеву. Погибли 9 человек.