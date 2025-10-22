- Дата публикации
-
- Категория
- Киев
- Количество просмотров
- 697
- Время на прочтение
- 1 мин
Вражеская атака на Киев: Кличко призывает не оставлять укрытий
В Киев снова летит баллистика — в городе работают силы ПВО, в Дарницком районе зафиксирован вызов медиков. Власти призывают не покидать укрытий.
В столице снова зафиксированы пуски баллистических ракет. В городе работают силы ПВО.
Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о вызове медиков в Дарницкий район - бригада экстренной помощи уже выехала на место.
Атака на столицу продолжается. В городе сохраняется высокая опасность повторных ударов.
Кличко призвал жителей не выходить из укрытий к официальному отбою тревоги.