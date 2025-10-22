ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
Количество просмотров
697
Время на прочтение
1 мин

Вражеская атака на Киев: Кличко призывает не оставлять укрытий

В Киев снова летит баллистика — в городе работают силы ПВО, в Дарницком районе зафиксирован вызов медиков. Власти призывают не покидать укрытий.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Пожар, огонь

Пожар, огонь / © pixabay.com

В столице снова зафиксированы пуски баллистических ракет. В городе работают силы ПВО.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о вызове медиков в Дарницкий район - бригада экстренной помощи уже выехала на место.

Атака на столицу продолжается. В городе сохраняется высокая опасность повторных ударов.

Кличко призвал жителей не выходить из укрытий к официальному отбою тревоги.

Дата публикации
Количество просмотров
697
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie