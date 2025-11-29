Враг второй раз за ночь массированно атакует Киев: летят БПЛА и ракеты

Работа сил ПВО / © Getty Images

Российские захватчики утром, 29 ноября, осуществляют вторую волну массированной ракетно-дроновой атаки на Киев.

Об этом говорится в сообщении воздушных сил.

В сообщении указывается, что несколько групп ударных беспилотников атакуют столицу с разных сторон, в том числе с юга, востока и севера.

Мониторинговые каналы сообщают, что в направлении столицы враг запустил более 150 беспилотников.

Кроме того, в воздушном пространстве Украины находятся крылатые ракеты, запущенные РФ стратегическими бомбардировщиками Ту-95МС.

В столице раздаются многочисленные взрывы, противовоздушная оборона отрабатывает по целям, которые постепенно заходят в воздушное пространство Киева.

Известно, что в результате сегодняшней атаки погиб один человек, еще 11 человек получили ранения.

Ранее сообщалось, что в результате вражеских обстрелов в ночь на 29 ноября фиксируются многочисленные повреждения и пострадавшие в разных районах Киева.

Мы ранее информировали, что Россия в ночь на 29 ноября совершает массированную ракетно-дроновую атаку на Украину.