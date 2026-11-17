- Дата публикации
-
- Категория
- Киев
- Количество просмотров
- 240
- Время на прочтение
- 2 мин
"Враг стремится парализовать работу госинституций": в Киеве от обстрела пострадали здания Минюста
После повреждения построек Минюста Денис Маслов заявил, что «враг стремится парализовать работу государственных институтов».
Во время ночной атаки на Киев 17 ноября российские войска повредили сразу три объекта Министерства юстиции. Несмотря на выбитые окна и уничтоженную технику среди работников ведомства обошлось без пострадавших.
Об этом сообщил министр юстиции Украины Денис Маслов.
В результате атаки были повреждены помещения центрального аппарата Минюста, Киевского межрегионального управления министерства, а также Научно-исследовательского центра независимых судебных экспертиз.
По словам Маслова, в результате обстрела повреждены оборудование, техника и мебель, а также выбиты окна. В то же время, среди работников пострадавших нет.
С самого утра эксперты Минюста совместно с правоохранителими документируют последствия российской атаки. Глава ведомства отметил, что поврежденные помещения планируют оперативно восстановить.
«Враг стремится парализовать работу государственных институтов. Однако Министерство юстиции продолжает работать и обеспечивать непрерывность работы системы юстиции», — добавил Маслов.
Обстрел Киева 17 ноября — что известно о последствиях
Напомним, вечером 16 ноября и на рассвете 17 ноября Россия атаковала Киев баллистическими ракетами. В результате ударов по Оболонскому району повреждены жилые дома и нежилое здание. Погибли два человека, 34-летний мужчина получил травмы, еще одного человека спасатели ГСЧС достали из-под завалов. В Днепровском районе из-за попадания в нежилое здание вспыхнул пожар.
Также повреждены Северный и Южный мосты, движение ими было временно перекрыто до выводов специалистов. Из-за повреждения теплосети на Южном мосту без отопления осталось 317 домов в Дарницком районе. Приостановили движение поездов по «зеленой» ветке метро.