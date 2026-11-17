Повреждение в объекте Министерства юстиции после атаки на Киев

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Во время ночной атаки на Киев 17 ноября российские войска повредили сразу три объекта Министерства юстиции. Несмотря на выбитые окна и уничтоженную технику среди работников ведомства обошлось без пострадавших.

Об этом сообщил министр юстиции Украины Денис Маслов.

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В результате атаки были повреждены помещения центрального аппарата Минюста, Киевского межрегионального управления министерства, а также Научно-исследовательского центра независимых судебных экспертиз.

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По словам Маслова, в результате обстрела повреждены оборудование, техника и мебель, а также выбиты окна. В то же время, среди работников пострадавших нет.

С самого утра эксперты Минюста совместно с правоохранителими документируют последствия российской атаки. Глава ведомства отметил, что поврежденные помещения планируют оперативно восстановить.

«Враг стремится парализовать работу государственных институтов. Однако Министерство юстиции продолжает работать и обеспечивать непрерывность работы системы юстиции», — добавил Маслов.

Повреждение в объекте Министерства юстиции после атаки на Киев

Повреждение в объекте Министерства юстиции после атаки на Киев

Повреждение в объекте Министерства юстиции после атаки на Киев

Повреждение в объекте Министерства юстиции после атаки на Киев

Обстрел Киева 17 ноября — что известно о последствиях

Напомним, вечером 16 ноября и на рассвете 17 ноября Россия атаковала Киев баллистическими ракетами. В результате ударов по Оболонскому району повреждены жилые дома и нежилое здание. Погибли два человека, 34-летний мужчина получил травмы, еще одного человека спасатели ГСЧС достали из-под завалов. В Днепровском районе из-за попадания в нежилое здание вспыхнул пожар.

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Также повреждены Северный и Южный мосты, движение ими было временно перекрыто до выводов специалистов. Из-за повреждения теплосети на Южном мосту без отопления осталось 317 домов в Дарницком районе. Приостановили движение поездов по «зеленой» ветке метро.

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