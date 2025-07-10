Враг совершил массированную атаку на Киев: в ГСЧС рассказали о последствиях (фото, видео)

Спасатели ликвидируют последствия российской атаки 10 июля 2025 года

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В ночь на 10 июля Киев подвергся очередной массированной атаке со стороны России. В результате вражеского обстрела погибли по меньшей мере два человека.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС.

В Шевченковском районе повреждены жилые многоэтажки и офисные здания. Пожары вспыхнули на крышах, балконах и техэтажах. Также сообщается о пострадавших.

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В Соломенском районе загорелись административные и складские помещения. Спасатели до сих пор ликвидируют последствия вражеского удара. В Дарницком районе обломки упали на территорию гаражного кооператива, пожар удалось быстро потушить — пострадавших нет.

В Подольском районе, к сожалению, есть погибшие. Также обломки падали в Оболонском и Деснянском районах, повреждены объекты инфраструктуры.

Спасатели ликвидируют последствия российской атаки 10 июля 2025 года

Спасатели ликвидируют последствия российской атаки 10 июля 2025 года

Спасатели ликвидируют последствия российской атаки 10 июля 2025 года

Спасатели ликвидируют последствия российской атаки 10 июля 2025 года

Спасатели ликвидируют последствия российской атаки 10 июля 2025 года

Спасатели ликвидируют последствия российской атаки 10 июля 2025 года

Спасатели ликвидируют последствия российской атаки 10 июля 2025 года

К ликвидации последствий атак привлечено около 400 спасателей, 90 единиц техники, а также пиротехнические расчеты для обследования территорий на наличие взрывоопасных предметов.

Дата публикации 09:17, 10.07.25 Количество просмотров 26 Спасатели ликвидируют последствия ночной атаки на Киев

Напомним, в ночь на 10 июля российская армия нанесла массированный удар по Киеву, использовав баллистические ракеты и дроны.

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По предварительным данным, погибли два человека, еще по меньшей мере 16 — получили ранения. Спасательные службы работают в усиленном режиме.