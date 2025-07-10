- Дата публикации
-
- Категория
- Киев
- Количество просмотров
- 1084
- Время на прочтение
- 2 мин
Враг совершил массированную атаку на Киев: в ГСЧС рассказали о последствиях (фото, видео)
Враг атаковал Киев ночью баллистикой и дронами. Погибли по меньшей мере два человека, есть раненые.
В ночь на 10 июля Киев подвергся очередной массированной атаке со стороны России. В результате вражеского обстрела погибли по меньшей мере два человека.
Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС.
В Шевченковском районе повреждены жилые многоэтажки и офисные здания. Пожары вспыхнули на крышах, балконах и техэтажах. Также сообщается о пострадавших.
В Соломенском районе загорелись административные и складские помещения. Спасатели до сих пор ликвидируют последствия вражеского удара. В Дарницком районе обломки упали на территорию гаражного кооператива, пожар удалось быстро потушить — пострадавших нет.
В Подольском районе, к сожалению, есть погибшие. Также обломки падали в Оболонском и Деснянском районах, повреждены объекты инфраструктуры.
К ликвидации последствий атак привлечено около 400 спасателей, 90 единиц техники, а также пиротехнические расчеты для обследования территорий на наличие взрывоопасных предметов.
Напомним, в ночь на 10 июля российская армия нанесла массированный удар по Киеву, использовав баллистические ракеты и дроны.
По предварительным данным, погибли два человека, еще по меньшей мере 16 — получили ранения. Спасательные службы работают в усиленном режиме.