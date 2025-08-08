- Дата публикации
-
- Категория
- Киев
- Количество просмотров
- 165
- Время на прочтение
- 1 мин
Враг разгромил дом ресторатора Маргариты Сичкарь во время атаки на Киевщину (фото)
Ресторатор Маргарита Сичкарь показала фото своего поврежденного дома.
Из-за российской атаки на Киевскую область в ночь на 8 августа существенные повреждения получил дом известного ресторатора Маргариты Сичкарь.
Об этом сама ресторатор сообщила на свой Facebook-странице.
Сичкарь опубликовала фото с разрушениями ее дома, авто и прилегающей территории. Повсюду лежат обломки разбитого имущества ресторатора.
Она сделала короткое сообщение: «1.20 мой дом», а также предоставила номер карты для помощи.
Напомним, в ночь на 8 августа российская армия атаковала Киевскую область ударными дронами. Были ранены три женщины. В частном секторе вспыхнули пожары, повреждены несколько домов.
Впоследствии стало известно, что под вражескую атаку попала Буча. Там были повреждены семь частных домов и детсад. Обошлось без жертв.