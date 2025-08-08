Враг разгромил дом ресторатора Маргариты Сичкарь во время атаки на Киевщину (фото)

Поврежденный дом ресторатора Маргариты Сичкарь

Из-за российской атаки на Киевскую область в ночь на 8 августа существенные повреждения получил дом известного ресторатора Маргариты Сичкарь.

Об этом сама ресторатор сообщила на свой Facebook-странице.

Сичкарь опубликовала фото с разрушениями ее дома, авто и прилегающей территории. Повсюду лежат обломки разбитого имущества ресторатора.

Она сделала короткое сообщение: «1.20 мой дом», а также предоставила номер карты для помощи.

Повреждения дома ресторатора Маргариты Сичкарь после атаки

Поврежденная машина ресторатора Маргариты Сичкарь после атаки

Повреждения дома ресторатора Маргариты Сичкарь после атаки

Обломки на территории дома ресторатора Маргариты Сичкарь после атаки

Обломки на территории дома ресторатора Маргариты Сичкарь после атаки

Напомним, в ночь на 8 августа российская армия атаковала Киевскую область ударными дронами. Были ранены три женщины. В частном секторе вспыхнули пожары, повреждены несколько домов.

Впоследствии стало известно, что под вражескую атаку попала Буча. Там были повреждены семь частных домов и детсад. Обошлось без жертв.