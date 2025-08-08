ТСН в социальных сетях

Враг разгромил дом ресторатора Маргариты Сичкарь во время атаки на Киевщину (фото)

Ресторатор Маргарита Сичкарь показала фото своего поврежденного дома.

Фото автора: Ирина Лабьяк Ирина Лабьяк
Поврежденный дом ресторатора Маргариты Сичкарь

Из-за российской атаки на Киевскую область в ночь на 8 августа существенные повреждения получил дом известного ресторатора Маргариты Сичкарь.

Об этом сама ресторатор сообщила на свой Facebook-странице.

Сичкарь опубликовала фото с разрушениями ее дома, авто и прилегающей территории. Повсюду лежат обломки разбитого имущества ресторатора.

Она сделала короткое сообщение: «1.20 мой дом», а также предоставила номер карты для помощи.

Повреждения дома ресторатора Маргариты Сичкарь после атаки

Поврежденная машина ресторатора Маргариты Сичкарь после атаки

Напомним, в ночь на 8 августа российская армия атаковала Киевскую область ударными дронами. Были ранены три женщины. В частном секторе вспыхнули пожары, повреждены несколько домов.

Впоследствии стало известно, что под вражескую атаку попала Буча. Там были повреждены семь частных домов и детсад. Обошлось без жертв.

