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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
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Враг массированно атакует Киев ударными БпЛА: есть пострадавшие

В результате вражеских обстрелов пострадали и зафиксирован пожар.

Автор публикации
Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
Враг массированно атакует Киев БпЛА

Враг массированно атакует Киев БпЛА / © ТСН.ua

Российские захватчики в ночь на 23 июня совершают массированную атаку ударными беспилотниками на Киев.

Об этом говорится в сообщении Киевской городской военной администрации.

«Очень много дронов на Киев. Страна-террорист Россия в очередной раз проявляет свое нутро. Киевляне следует оставаться в укрытиях до отбоя и переждать угрозу. Враг атакует волнами, по разным направлениям в Киев заходят вражеские ударные БпЛА», — говорится в сообщении.

Глава столицы Виталий Кличко заявил, что в результате атаки БпЛА двоих пострадавших госпитализировали медики в Соломенском районе.

«Есть информация еще о пожаре в этом районе, в результате падения обломков. Экстренные службы следуют», — добавил Кличко.

В воздушных силах заявили, что, кроме столицы, под угрозой атаки беспилотников находятся белая Церковь, Полтава и Кривой Рог.

Ранее сообщалось, что в Киеве в ночь на 23 июня прогремели взрывы.

Мы ранее информировали, что Украину в ночь на 23 июня атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.

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