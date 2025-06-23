Враг массированно атакует Киев ударными БпЛА: есть пострадавшие

Враг массированно атакует Киев БпЛА / © ТСН.ua

Реклама

Российские захватчики в ночь на 23 июня совершают массированную атаку ударными беспилотниками на Киев.

Об этом говорится в сообщении Киевской городской военной администрации.

«Очень много дронов на Киев. Страна-террорист Россия в очередной раз проявляет свое нутро. Киевляне следует оставаться в укрытиях до отбоя и переждать угрозу. Враг атакует волнами, по разным направлениям в Киев заходят вражеские ударные БпЛА», — говорится в сообщении.

Реклама

Глава столицы Виталий Кличко заявил, что в результате атаки БпЛА двоих пострадавших госпитализировали медики в Соломенском районе.

«Есть информация еще о пожаре в этом районе, в результате падения обломков. Экстренные службы следуют», — добавил Кличко.

В воздушных силах заявили, что, кроме столицы, под угрозой атаки беспилотников находятся белая Церковь, Полтава и Кривой Рог.

Ранее сообщалось, что в Киеве в ночь на 23 июня прогремели взрывы.

Реклама

Мы ранее информировали, что Украину в ночь на 23 июня атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.