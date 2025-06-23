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- Киев
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Враг массированно атакует Киев ударными БпЛА: есть пострадавшие
В результате вражеских обстрелов пострадали и зафиксирован пожар.
Российские захватчики в ночь на 23 июня совершают массированную атаку ударными беспилотниками на Киев.
Об этом говорится в сообщении Киевской городской военной администрации.
«Очень много дронов на Киев. Страна-террорист Россия в очередной раз проявляет свое нутро. Киевляне следует оставаться в укрытиях до отбоя и переждать угрозу. Враг атакует волнами, по разным направлениям в Киев заходят вражеские ударные БпЛА», — говорится в сообщении.
Глава столицы Виталий Кличко заявил, что в результате атаки БпЛА двоих пострадавших госпитализировали медики в Соломенском районе.
«Есть информация еще о пожаре в этом районе, в результате падения обломков. Экстренные службы следуют», — добавил Кличко.
В воздушных силах заявили, что, кроме столицы, под угрозой атаки беспилотников находятся белая Церковь, Полтава и Кривой Рог.
Ранее сообщалось, что в Киеве в ночь на 23 июня прогремели взрывы.
Мы ранее информировали, что Украину в ночь на 23 июня атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.