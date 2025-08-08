Последствия атаки на Киевщину

В ночь на 8 августа российские захватчики атаковали населенные пункты Киевской области ударными дронами.

Об этом сообщил глава Киевской ОВА Николай Калашник.

Он заявил, что под ударом вражеских беспилотников оказался Бучанский район Киевской области.

«К сожалению, уже есть информация, что в результате вражеской атаки травмированы трое женщин 16, 56 и 80 лет. Предварительно ранения незначительные», — отметил Калашник.

В результате удара в частном секторе возникли пожары, повреждены несколько домов. На местах работают все экстренные службы.

Информация о масштабах разрушений и состоянии потерпевших уточняется.

Ранее сообщалось, что в Киевской области в ночь на 8 августа сработали силы противовоздушной обороны во время атаки враждебных БПЛА.

Мы ранее информировали, что Украину в ночь на 8 августа атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.