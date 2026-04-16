Враг атаковал Киев: середи погибших — ребенок

Атака на Киев

В столице растет количество пострадавших после вражеского удара . На сегодня известно о четырех травмированных, среди которых есть ребенок.

Об этом сообщил начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.

По предварительным данным известно о гибели 12-летнего ребенка в результате российских обстрелов. Информация уточняется.

Ранее сообщалось о повреждениях в Оболонском и Подольском районах столицы. В частности, в одном из жилых домов произошел пожар на первом этаже.

На местах работают экстренные службы. Информация о последствиях атаки уточняется.

Напомним, что ранее в Харькове дрон упал на дорогу : повреждены дома и газопровод, есть пострадавшие.