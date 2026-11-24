Атака на Киевскую область 24 ноября

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24 ноября российские войска продолжают наносить удары по энергетической инфраструктуре Киевской области. Вследствие атак были повреждены объекты в Вышгородском и Белоцерковском районах.

Об этом сообщила Киевская областная государственная администрация.

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В настоящее время на местах ударов работают соответствующие службы.

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«Продолжаются работы по ликвидации последствий атаки и оценке нанесенного ущерба», — добавили в КОВА.

Напомним, вечером 23 ноября в поселке Димер Киевской области завершились аварийно-спасательные работы на месте пятиэтажного дома, разрушенного российским беспилотником. Расчистка завалов продолжалась более суток.

В результате российского нападения погибли 12 человек. Среди жертв — 11-летняя Кира и её 33-летняя мама Екатерина Бовтуненко.

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