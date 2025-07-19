Враг атаковал дронами Киевскую область: в КОВА рассказали о последствиях

ППО / © Государственная пограничная служба Украины

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В ночь на 19 июля Киевская область снова подверглась воздушной атаке со стороны российских беспилотников. Вражеские дроны атаковали мирные населенные пункты области, однако силы противовоздушной обороны эффективно отразили нападение.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской областной военной администрации в Telegram.

По сообщению областных властей, пострадавших среди мирного населения нет. Попаданий в критическую или жилую инфраструктуру также не зафиксировано. Единственным поврежденным объектом стал легковой автомобиль в Вышгородском районе.

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Оборону неба держали и мобильные группы «Чистое небо». За ночь подразделения сбили более двух десятков вражеских дронов.

«Снова надежно отработали наши охотники из „Чистого неба“. За ночь на рубежах области перехвачено более двух десятков вражеских дронов», — отметили в сообщении.

Напомним, ранее мы писали о том, что ночью и утром 19 июля РФ массированно атаковала Павлоград Также под обстрелом оказалась Шостка