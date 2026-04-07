Впервые за 20 лет: в Чернобыле заметили белых аистов (фото)

Белые аисты в Чернобыле

Сегодня, 7 апреля, на крышу административного здания возле мемориала «Звезда полынь» в Чернобыле сели шесть белоснежных птиц. Для города это стало подлинной сенсацией.

Об этом сообщает Чернобыльский Радиационно-Экологический Биосферный Заповедник.

За последние два десятилетия аистов в Чернобыле наблюдали только во время пролета, а последнее гнездовье белого аиста в городе зафиксировали 20 лет назад.

«Появление шести птиц на центральной части города может свидетельствовать о новых изменениях в локальной популяции и открывает интересные перспективы для дальнейших наблюдений», — информирует заповедник.

Ранее в Чернобыле заметили ловкую ласку, которая меняет окрас меха в зависимости от времени года. Так, зимой она полностью белая, а летом имеет коричневую спинку и белое брюшко, что помогает ей прятаться от врагов и добычи. Это наблюдение свидетельствует о живой и разнообразной фауне, обитающей в зоне отчуждения.