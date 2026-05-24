- Дата публикации
-
- Категория
- Киев
- Количество просмотров
- 710
- Время на прочтение
- 2 мин
Впервые со времен Второй мировой: ракетная атака РФ повредила здание МИД Украины
В результате массированной ночной ракетной атаки РФ по Киеву повреждено здание Министерства иностранных дел Украины. Инцидент подтвердил министр иностранных дел Андрей Сибига, отметив, что удар задел историческое сооружение в центре столицы.
В результате массированной ракетной атаки на Украину сегодня ночью стало известно о повреждении здания Министерства иностранных дел Украины.
Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.
От российского удара пострадало Министерство иностранных дел Украины
Министр иностранных дел сообщил, что в результате российской ночной атаки на столицу было повреждено здание МИД в центре Киева.
«Здание МИД Украины получило незначительные повреждения в результате взрывов, которые произошли поблизости. Это уникальное архитектурное наследие, построенное Иосифом Лангбардом в 1939 году, пострадало впервые со времен Второй мировой войны», — пишет Сибига.
В Министерстве иностранных дел кое-где выбило окна.
«Глядя на разбитые окна этого утра, я могу с полной уверенностью заявить от имени всей нашей дипломатической команды: российские террористы не заставят нас остановиться», — продолжил министр.
Украинская дипломатия будет эффективно выполнять свои задачи, противодействовать российской агрессии и приближать мир для Украины.
Министр отметил, что российские удары были направлены на историческую территорию, фактический центр Киевской Руси.
«Еще одно доказательство того, что мы имеем дело с ордами варваров, а не с наследниками цивилизации», — добавил Андрей Сибига.
Последствия ночной атаки на столицу: главное
Российский обстрел Киева привел к разрушениям во всех районах города — всего зафиксировано более 40 очагов повреждений. Мэр столицы сообщил о двух погибших и 56 раненых гражданах.
Удары получил жилищный фонд: пострадали частные дома, общежитие в Дарницком районе и многоэтажки в Соломенском, Шевченковском, Оболонском и Печерском районах. Также разрушения и пожары были зафиксированы на коммерческих объектах, среди которых торговые центры, рынок, склады и строительный гипермаркет.
Существенный ущерб нанесен и городской инфраструктуре. Из-за повреждения взрывной волной станции «Лукьяновская» ее работу приостановили. Кроме того, разрушения получили образовательное учреждение, бизнес-центр, здание музея и центральный офис «Укрпочты», ряд архитектурных памятников столицы — музеев, монастырей.