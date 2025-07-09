Возвращение известнейшего прессцентра Киева: в июле возобновляет работу УНИАН на Крещатике

Прессцентр УНИАН / © УНІАН

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Информационное Агентство УНИАН , являющееся лидером новостного диджитал сегмента Украины, сохраняя первенство по данным Gemius, сообщает о возобновлении работы легендарного прессцентра по адресу Крещатик, 4 . Обновленное пространство откроет свои двери уже с 14 июля 2025 года.

Это место давно стало площадкой для знаковых событий. Здесь проходили выдающиеся пресс-конференции, а также масса презентаций и дискуссий. Например, первая крупная пресс-конференция Президента Виктора Ющенко, анонс распада «Океана Эльзы», когда группу покинули Юрий Хусточка и Дмитрий Шуров. Одно из последних громких событий в пресс-центре к вынужденному перерыву в работе — первая пресс-конференция пленных российских оккупантов в начале марта 2022 года.

Сейчас прессцентр УНИАН возвращается в обновленном формате как современное многофункциональное пространство для проведения публичных мероприятий и трансляций. Здесь находится мощная телестудия с уникальным оборудованием.

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Так, пресс-центр УНИАН сможет осуществлять прямые трансляции событий в формате телевизионного токшоу, обеспечивать прямые включения гостей из любой точки мира через современные системы видеосвязи, синхронный перевод, демонстрацию презентаций и видео на большом экране и цифровых панелях.

«Мы не хотели возвращаться такими, как были. Страна изменилась, общество изменилось: в условиях войны мы должны стать лучшими, находчивыми, технологичными. Мы решили сделать пресс-центр с размахом — цифровую мультимедийную студию с видеокамерами для трансляции пресс-конференций и токшоу. Надеемся, что обновленное пространство понравится нашей аудитории: людям, заинтересованным рассказывать о работе и достижениях, о своем бизнесе, книгах и песнях. Всех приглашаем в УНИАН!» — комментирует Михаил Ганницкий, шеф-редактор УНИАН.

Если в пресс-центре не будут проходить мероприятия, пространство будет функционировать как высокотехнологичная телестудия для производства информационного контента для YouTube-каналов УНИАН ( УНИАН , УНИАН TV ).

"Планируем приглашать экспертов, гостей, политиков, военных. Для этого есть все возможности: плазменные панели и большой экран, на котором можно выводить презентации и общаться с людьми онлайн" , - Михаил Ганницкий .

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Важно, что в пресс-центре также обустроено укрытие.

Для получения информации об услугах, возможностях и предложениях проведения мероприятий в пресс-центре УНИАН обращайтесь по электронному адресу: presszal@unian.net или по тел. 067 334 86 01. Раздел о прессцентре на сайте УНИАН по ссылке .

Справка:

Украинское Независимое Информационное Агентство Новостей (УНИАН) — это первое в Украине и крупнейшее независимое информационное агентство, основанное в 1993 году, лидер среди новостных медиа страны, наиболее цитируемый источник новостей о событиях в стране. Сегодня новости УНИАН работают 24/7, предоставляя проверенную информацию не только украинской аудитории, но и читателям и зрителям со всего мира.

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