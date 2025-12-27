ТСН в социальных сетях

Киев
376
1 мин

Возросло количество пострадавших от российского удара по Киеву

Известно о 32 людях, пострадавших от российской атаки по столице Украины.

Богдан Скаврон
Последствия атаки на Киев 27 декабря

Количество пострадавших от массированной российской атаки по Киеву возросло.

Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко.

По его словам, по состоянию на 18:15 известно о 32 пострадавших, некоторым из которых оказывают помощь в больницах.

«В стационарах столичных медучреждений находятся 11 госпитализированных жителей города», — написал Кличко.

Ранее сообщалось, что в результате российской ракетно-дроновой атаки в столице Украины пострадало 28 человек

Напомним, в течение ночи и утром 27 декабря Киев находился под атакой российских дронов и ракет. Россияне осуществили массированный удар по столице, во многих районах произошли повреждения и разрушения жилых домов.

Российская атака погрузила Киев в холод и темноту. В городе наблюдаются перебои с отоплением, водой и светом. В частности, без централизованного отопления сейчас более 2 600 жилых домов, почти 200 детских садов и более ста школ.

