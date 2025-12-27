- Дата публикации
Возросло количество пострадавших от российского удара по Киеву
Известно о 32 людях, пострадавших от российской атаки по столице Украины.
Количество пострадавших от массированной российской атаки по Киеву возросло.
Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко.
По его словам, по состоянию на 18:15 известно о 32 пострадавших, некоторым из которых оказывают помощь в больницах.
«В стационарах столичных медучреждений находятся 11 госпитализированных жителей города», — написал Кличко.
Ранее сообщалось, что в результате российской ракетно-дроновой атаки в столице Украины пострадало 28 человек
Напомним, в течение ночи и утром 27 декабря Киев находился под атакой российских дронов и ракет. Россияне осуществили массированный удар по столице, во многих районах произошли повреждения и разрушения жилых домов.
Российская атака погрузила Киев в холод и темноту. В городе наблюдаются перебои с отоплением, водой и светом. В частности, без централизованного отопления сейчас более 2 600 жилых домов, почти 200 детских садов и более ста школ.