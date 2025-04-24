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Возрастом 21 и 19 лет: что известно о родных брате и сестре, погибших при ударе по Киеву
Погибшие в результате сегодняшней атаки РФ на Киев родные брат и сестра Никита и София были студентами.
Сегодня ночью, 24 апреля, во время массированного обстрела Киева, Россия убила двоих детей врача-невропатолога Университетской клиники КНУ им.Т.Шевченко Ярослава Козлова.
Об этом передает пресс-служба КНУ имени Тараса Шевченко.
Сын Никита 2003 года был студентом Национального транспортного университета. Дочь София 2005 года — выпускница профессионального колледжа Киевского национального университета технологий и дизайна.
Именно о них вспоминал президент Зеленский, когда говорил, что при ударе погибли родные брат с сестрой 21 и 19 лет.
Напомним, что сегодня РФ нанесла массированный удар по Киеву. По последним данным, погибли 12 человек. Еще более 90 человек пострадали.