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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
Количество просмотров
2313
Время на прочтение
1 мин

Возрастом 21 и 19 лет: что известно о родных брате и сестре, погибших при ударе по Киеву

Погибшие в результате сегодняшней атаки РФ на Киев родные брат и сестра Никита и София были студентами.

Автор публикации
Фото автора: Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
Удар по Святошину

Удар по Святошину

Сегодня ночью, 24 апреля, во время массированного обстрела Киева, Россия убила двоих детей врача-невропатолога Университетской клиники КНУ им.Т.Шевченко Ярослава Козлова.

Об этом передает пресс-служба КНУ имени Тараса Шевченко.

Сын Никита 2003 года был студентом Национального транспортного университета. Дочь София 2005 года — выпускница профессионального колледжа Киевского национального университета технологий и дизайна.

Именно о них вспоминал президент Зеленский, когда говорил, что при ударе погибли родные брат с сестрой 21 и 19 лет.

Напомним, что сегодня РФ нанесла массированный удар по Киеву. По последним данным, погибли 12 человек. Еще более 90 человек пострадали.

Дата публикации
Количество просмотров
2313
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