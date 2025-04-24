Возрастом 21 и 19 лет: что известно о родных брате и сестре, погибших при ударе по Киеву

Удар по Святошину

Реклама

Сегодня ночью, 24 апреля, во время массированного обстрела Киева, Россия убила двоих детей врача-невропатолога Университетской клиники КНУ им.Т.Шевченко Ярослава Козлова.

Об этом передает пресс-служба КНУ имени Тараса Шевченко.

Сын Никита 2003 года был студентом Национального транспортного университета. Дочь София 2005 года — выпускница профессионального колледжа Киевского национального университета технологий и дизайна.

Реклама

Именно о них вспоминал президент Зеленский, когда говорил, что при ударе погибли родные брат с сестрой 21 и 19 лет.

Напомним, что сегодня РФ нанесла массированный удар по Киеву. По последним данным, погибли 12 человек. Еще более 90 человек пострадали.