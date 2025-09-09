Возмутительный случай в Белой Церкви: молодой человек с палкой напал на двоих пенсионеров

Хулиган из Белой Церкви

Реклама

В Киевской области задержали молодого человека, который с палкой напал на двоих пенсионеров. Фигуранту грозит до пяти лет лишения свободы.

Об этом сообщает полиция Киевщины.

Дата публикации 11:45, 09.09.25 Количество просмотров 7 В Белой Церкви молодой человек напал на пожилых мужчин

Что произошло

Как известно, 8 сентября в Белой Церкви парень напал на двух пожилых людей. Он нанес мужчинам телесные повреждения ногами и палкой. Кадры были обнародованы в Сети.

Реклама

Нападавшим оказался 18-летний местный парень, ранее он уже попадал в поле зрения правоохранителей. Он задержан. От действий фигуранта пострадали 88-летний мужчина и его 64-летний сын.

«Полицейские задержали злоумышленника в процессуальном порядке. Прибор Драгер показал 2,88 промилле содержания алкоголя», — отметили в сообщении.

Ранее в Киеве нетрезвый мужчина с ножом напал на товарища. Потерпевшего спасти не удалось.

По данным правоохранителей, пострадавшего с телесными повреждениями обнаружили возле многоэтажки в Деснянском районе. Его доставили в медучреждение. Тем не менее, полученные травмы, к сожалению, были несовместимы с жизнью.

Реклама

В ходе расследования стало известно, что 32-летний мужчина пришел к товарищу и этот визит стал для него роковым.

«Во время совместного употребления алкогольных напитков между товарищами произошла ссора, во время которой хозяин дома ударил гостя ножом в живот», — детализировали в полиции.

Злоумышленник находится под стражей. Теперь ему грозит 10 лет заключения.