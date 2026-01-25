Возможно ли заменить ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 в Киеве малыми когенерационными установками: эксперт объяснил

ТЭЦ / © Associated Press

Полная замена столичных ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 малыми когенерационными установками нереалистична с технической и практической точек зрения. Для этого нужно иметь не менее тысячи машин.

Об этом заявил исполнительный директор Ассоциации "Энергоэффективные города Украины" Святослав Павлюк в эфире программы "Киевское время".

По его словам, так называемые мини-ТЭЦ могут быть полезны как резервный источник электроэнергии для предприятий теплокоммунэнерго, водоканалов и других объектов критической инфраструктуры в случае чрезвычайных ситуаций или аварий.

В то же время эксперт подчеркнул, что для обеспечения электропотребления Киева, превышающего 1,5 гигаватта, понадобилось бы более тысячи когенерационных установок. Кроме их количества, серьезными вызовами остаются вопросы размещения, подключения к сетям и последующего обслуживания такого оборудования.

«Скорейший случай подключения когенерационной установки, который мне известен, длился около месяца. В основном это занимает гораздо больше времени», — отметил Павлюк.

Если у нас появится две когенерационные машины, они, конечно, помогут. Но они принципиально не решат проблему.

Ранее речь шла о том, что Киев может объявить эвакуацию в случае уничтожения ТЭЦ .

«Если в Киеве отключена ТЭЦ, и в течение трех дней при температуре –10 °C и ниже нет перспективы восстановления, то Киев должен объявлять: слив воды из домов и эвакуацию. Если на ТЭЦ-5 или ТЭЦ-6 разрушены котлы и нет перспективы, что они заработают максимум через три дня, то это ситуация техногенной катастрофы», — подчеркнул энергетический эксперт Александр Харченко.