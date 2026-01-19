- Дата публикации
Возможна ли остановка метро в Киеве из-за дефицита света: эксперт назвал условие
В Центре Разумкова оценили риски остановки киевского метрополитена из-за дефицита света.
Директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко прокомментировал идею остановить метрополитен в Киеве ради экономии электроэнергии.
Об этом передают Новости.LIVE.
По мнению эксперта, сейчас в Киеве не столь критична ситуация со светом, чтобы останавливать метрополитен. По его информации, сейчас все же достаточно мощности, чтобы дать электрическую энергию и метрополитену, и минимуму для населения и бизнеса.
«Возможно, она будет и более критична, это трудно спрогнозировать. То есть если ситуация будет ухудшаться, тогда такая опция не исключена также. Не исключена, но будем надеяться на лучшее», — говорит Омельченко.
Заметим, что Киевский метрополитен никаких заявлений по поводу даже гипотетической возможности остановки работы метро не делал.
Ранее в ДТЭК объяснили, почему Киев больше недели живет без графиков света.