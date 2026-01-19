Возможна ли остановка метро в Киеве из-за дефицита света: эксперт назвал условие

При каких условиях метрополитен Киева может остановиться / © ТСН.ua

Директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко прокомментировал идею остановить метрополитен в Киеве ради экономии электроэнергии.

Об этом передают Новости.LIVE.

По мнению эксперта, сейчас в Киеве не столь критична ситуация со светом, чтобы останавливать метрополитен. По его информации, сейчас все же достаточно мощности, чтобы дать электрическую энергию и метрополитену, и минимуму для населения и бизнеса.

«Возможно, она будет и более критична, это трудно спрогнозировать. То есть если ситуация будет ухудшаться, тогда такая опция не исключена также. Не исключена, но будем надеяться на лучшее», — говорит Омельченко.

Заметим, что Киевский метрополитен никаких заявлений по поводу даже гипотетической возможности остановки работы метро не делал.

