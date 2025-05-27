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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
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Возле жилого дома на Оболони в Киеве прогремел взрыв: что известно

В Оболонском районе Киева прогремел взрыв — неизвестный бросил учебную гранату у подъезда. Полиция расследует инцидент.

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Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
На месте происшествия работают правоохранители

На месте происшествия работают правоохранители / Источник: Telegram Полиция Киева

В Оболонском районе столицы 27 апреля произошел взрыв у одного из подъездов многоэтажки.

Информация о случившемся поступила сегодня около 19:10, сообщает полиция Киева.

По предварительной информации от стражей порядка, неизвестный выбросил из окна учебную гранату, которая взорвалась у входа в дом.

В результате инцидента жертв и пострадавших нет.

На месте происшествия сейчас работают следственные и оперативные группы Оболонского управления полиции вместе со специалистами-взрывотехниками.

Продолжается установление деталей происшествия и поиск лица, причастного к этому правонарушению.

Напомним, в ночь на 26 мая, армия РФ атаковала Киев ударными беспилотниками.

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