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- Киев
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Возле метро "Олимпийская" в Киеве раздался взрыв: что известно
Обстоятельства происшествия выясняются.
В Киеве у станции метро "Олимпийская" в Киеве раздался взрыв. Известно, что горит автомобиль.
Об этом пишут местные телеграм-каналы.
Все необходимые службы уже работают на месте происшествия.
"На месте происшествия правоохранители задержали мужчину. Связан ли он с горящим автомобилем - сейчас уточняем", — говорится в сообщении "КИЕВ24".
Как сообщили РБК-Украина в ГСЧС, во дворе жилого дома горел автомобиль Nissan Leaf.
"Вероятно, звук короткого замыкания электрических батарей был воспринят за взрыв. Пожар ликвидирован. Без пострадавших", — отметили в ведомстве.
Напомним, в ночь на 6 апреля 2025 года в Киеве прозвучала серия громких взрывов.