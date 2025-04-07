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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
Количество просмотров
1676
Время на прочтение
1 мин

Возле метро "Олимпийская" в Киеве раздался взрыв: что известно

Обстоятельства происшествия выясняются.

Автор публикации
Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Взрыв в Киеве 7 апреля

Взрыв в Киеве 7 апреля

В Киеве у станции метро "Олимпийская" в Киеве раздался взрыв. Известно, что горит автомобиль.

Об этом пишут местные телеграм-каналы.

Все необходимые службы уже работают на месте происшествия.

"На месте происшествия правоохранители задержали мужчину. Связан ли он с горящим автомобилем - сейчас уточняем", — говорится в сообщении "КИЕВ24".

Как сообщили РБК-Украина в ГСЧС, во дворе жилого дома горел автомобиль Nissan Leaf.

"Вероятно, звук короткого замыкания электрических батарей был воспринят за взрыв. Пожар ликвидирован. Без пострадавших", — отметили в ведомстве.

Напомним, в ночь на 6 апреля 2025 года в Киеве прозвучала серия громких взрывов.

Дата публикации
Количество просмотров
1676
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