ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
Количество просмотров
801
Время на прочтение
1 мин

Возле Чернобыля заметили "величественного красавца" (фото)

Эти животные в Чернобыле стали привычным явлением, однако каждая новая встреча с ними вызывает восхищение.

Автор публикации
Фото автора: Ирина Лабьяк Ирина Лабьяк
Лось в Чернобыльском заповеднике

Лось в Чернобыльском заповеднике

Сотрудники Чернобыльского заповедника поделились уникальными кадрами лося, который является частым гостем на улицах заброшенной Припяти и местностях вблизи Чернобыля.

Об этом сообщил Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник.

В Чернобыльском заповеднике лоси являются привычными обитателями. Работники заповедной территории регулярно наблюдают этих величественных животных не только в лесных массивах и на открытых полянах.

«Наши сотрудники регулярно встречают этих величественных красавцев не только в лесах и на полянах, но и просто среди улиц Припяти или вблизи Чернобыля», — сообщили в заповеднике.

Лось в Чернобыльском заповеднике

Лось в Чернобыльском заповеднике

Напомним, ранее ученые Чернобыльского заповедника зафиксировали на видео будни выдр на берегу реки Припять, где животные демонстрировали охотничью рутину и игры. Выдра является привычным, но малозаметным жителем Зоны отчуждения, отличается высоким интеллектом, ловкостью и сложной коммуникацией.

Дата публикации
Количество просмотров
801
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie