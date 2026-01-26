- Дата публикации
Возле Чернобыля заметили "величественного красавца" (фото)
Эти животные в Чернобыле стали привычным явлением, однако каждая новая встреча с ними вызывает восхищение.
Сотрудники Чернобыльского заповедника поделились уникальными кадрами лося, который является частым гостем на улицах заброшенной Припяти и местностях вблизи Чернобыля.
Об этом сообщил Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник.
В Чернобыльском заповеднике лоси являются привычными обитателями. Работники заповедной территории регулярно наблюдают этих величественных животных не только в лесных массивах и на открытых полянах.
«Наши сотрудники регулярно встречают этих величественных красавцев не только в лесах и на полянах, но и просто среди улиц Припяти или вблизи Чернобыля», — сообщили в заповеднике.
Напомним, ранее ученые Чернобыльского заповедника зафиксировали на видео будни выдр на берегу реки Припять, где животные демонстрировали охотничью рутину и игры. Выдра является привычным, но малозаметным жителем Зоны отчуждения, отличается высоким интеллектом, ловкостью и сложной коммуникацией.