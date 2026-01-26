Возле Чернобыля заметили "величественного красавца" (фото)

Лось в Чернобыльском заповеднике

Сотрудники Чернобыльского заповедника поделились уникальными кадрами лося, который является частым гостем на улицах заброшенной Припяти и местностях вблизи Чернобыля.

Об этом сообщил Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник.

В Чернобыльском заповеднике лоси являются привычными обитателями. Работники заповедной территории регулярно наблюдают этих величественных животных не только в лесных массивах и на открытых полянах.

«Наши сотрудники регулярно встречают этих величественных красавцев не только в лесах и на полянах, но и просто среди улиц Припяти или вблизи Чернобыля», — сообщили в заповеднике.

Напомним, ранее ученые Чернобыльского заповедника зафиксировали на видео будни выдр на берегу реки Припять, где животные демонстрировали охотничью рутину и игры. Выдра является привычным, но малозаметным жителем Зоны отчуждения, отличается высоким интеллектом, ловкостью и сложной коммуникацией.