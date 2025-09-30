- Дата публикации
Воздушная тревога звучит в Киеве — что известно об угрозе
Столица и ряд областей под угрозой баллистики.
Киеву и ряду областей грозит баллистика врага.
Об этом сообщили Воздушные силы ВС Украины вечером 30 сентября.
«Угроза применения баллистического вооружения с севера, в областях, где объявлена воздушная тревога», — говорится в сообщении.
Тем временем группа ударных БПЛА угрожает Харькову. Там призвали не игнорировать сигнал воздушной тревоги и находиться в укрытиях.
«В Харькове были слышны взрывы», — сообщили впоследствии местные жители.
Также около 18:00 30 сентября было зафиксировано БПЛА в Черниговской области курсом на юго-западное направление.
Группа БпЛА к югу от Сум держит западное направление. А дроны на востоке Полтавщины летят в юго-западном направлении.
Напомним, к вечеру 30 сентября россияне ударили по Днепру. Враг атаковал центр города БПЛА.