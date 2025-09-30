Воздушная тревога звучит в Киеве — что известно об угрозе

Воздушная тревога / © ТСН

Киеву и ряду областей грозит баллистика врага.

Об этом сообщили Воздушные силы ВС Украины вечером 30 сентября.

«Угроза применения баллистического вооружения с севера, в областях, где объявлена воздушная тревога», — говорится в сообщении.

Тем временем группа ударных БПЛА угрожает Харькову. Там призвали не игнорировать сигнал воздушной тревоги и находиться в укрытиях.

«В Харькове были слышны взрывы», — сообщили впоследствии местные жители.

Также около 18:00 30 сентября было зафиксировано БПЛА в Черниговской области курсом на юго-западное направление.

Группа БпЛА к югу от Сум держит западное направление. А дроны на востоке Полтавщины летят в юго-западном направлении.

Напомним, к вечеру 30 сентября россияне ударили по Днепру. Враг атаковал центр города БПЛА.