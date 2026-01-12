Воздушная тревога в Киеве: как полиция будет сообщать жителям без света

Воздушная тревога / © ТСН

Реклама

В Киеве полиция будет сообщать жителям о воздушной тревоге даже во время отключений электроэнергии, когда стандартные системы оповещения могут не работать.

Об этом говорится в сообщении столичной полиции в Telegram.

Учитывая длительные перебои с электроснабжением в Киеве и сложные погодные условия, правоохранительные подразделения столицы перешли на усиленный режим работы. Они увеличили количество патрулей в районах, подвергшихся наибольшим разрушениям в результате обстрелов.

Реклама

Полицейские будут информировать киевлян об объявлении сигнала «Воздушная тревога» и «Отбой воздушной тревоги» даже при отсутствии электричества. Для этого будут использовать громкоговорители во время патрулирования жилых кварталов и мест скопления людей.

В ведомстве напоминают, что при получении сигнала воздушной тревоги следует немедленно направляться в ближайшее укрытие и соблюдать все меры безопасности.

Напомним, ранее мы писали о том, что 12 января в Киеве из-за угрозы вражеского беспилотника раздавалась воздушная тревога.