ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
Количество просмотров
96
Время на прочтение
1 мин

Воздушная тревога в Киеве: как полиция будет сообщать жителям без света

Киевская полиция сообщает о новой системе оповещения во время отключений электричества.

Автор публикации
Фото автора: Наталия Магдык Наталия Магдык
Воздушная тревога

Воздушная тревога / © ТСН

В Киеве полиция будет сообщать жителям о воздушной тревоге даже во время отключений электроэнергии, когда стандартные системы оповещения могут не работать.

Об этом говорится в сообщении столичной полиции в Telegram.

Учитывая длительные перебои с электроснабжением в Киеве и сложные погодные условия, правоохранительные подразделения столицы перешли на усиленный режим работы. Они увеличили количество патрулей в районах, подвергшихся наибольшим разрушениям в результате обстрелов.

Полицейские будут информировать киевлян об объявлении сигнала «Воздушная тревога» и «Отбой воздушной тревоги» даже при отсутствии электричества. Для этого будут использовать громкоговорители во время патрулирования жилых кварталов и мест скопления людей.

В ведомстве напоминают, что при получении сигнала воздушной тревоги следует немедленно направляться в ближайшее укрытие и соблюдать все меры безопасности.

Напомним, ранее мы писали о том, что 12 января в Киеве из-за угрозы вражеского беспилотника раздавалась воздушная тревога.

Дата публикации
Количество просмотров
96
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie