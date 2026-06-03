ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция
Локация:
Киев
weather +17°

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
Количество просмотров
983
Время на прочтение
1 мин

Воздушная тревога в Киеве: что угрожает столице

Жителей Киева призвали срочно проследовать в укрытия гражданской защиты.

Автор публикации
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Комментарии
Воздушная тревога

Воздушная тревога / © ТСН

Дополнено новыми материалами

Поздно вечером в среду, 3 июня, в столице Украины была объявлена воздушная тревога из-за угрозы баллистики.

Об угрозе для киевлян сообщили в КГГА.

«В Киеве объявлена воздушная тревога! Просим всех срочно проследовать в укрытия гражданской защиты!» — говорится в предупреждении.

В Воздушных силах ВСУ уточнили, что северным регионам Украины угрожает баллистика.

В мониторинговых каналах пишут о коммуникации пунктов управления стратегической авиации РФ.

«Есть вероятность применения бортов Ту-22м3 в течение ночи/утра. Следим», — говорится в сообщении.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский во время заседания Совета Украина — НАТО в Киеве заявил, что Россия имеет промышленную способность регулярно осуществлять масштабные ракетные ударыпо территории Украины.

В результате массированного обстрела украинской столицы 2 июня было зафиксировано попадание в восьми районах Киева, повреждены жилые дома, частная клиника, частично было перекрыто движение транспорта.

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
983
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie