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- Киев
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Воздушная тревога в Киеве: что угрожает столице
Жителей Киева призвали срочно проследовать в укрытия гражданской защиты.
Поздно вечером в среду, 3 июня, в столице Украины была объявлена воздушная тревога из-за угрозы баллистики.
Об угрозе для киевлян сообщили в КГГА.
«В Киеве объявлена воздушная тревога! Просим всех срочно проследовать в укрытия гражданской защиты!» — говорится в предупреждении.
В Воздушных силах ВСУ уточнили, что северным регионам Украины угрожает баллистика.
В мониторинговых каналах пишут о коммуникации пунктов управления стратегической авиации РФ.
«Есть вероятность применения бортов Ту-22м3 в течение ночи/утра. Следим», — говорится в сообщении.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский во время заседания Совета Украина — НАТО в Киеве заявил, что Россия имеет промышленную способность регулярно осуществлять масштабные ракетные ударыпо территории Украины.
В результате массированного обстрела украинской столицы 2 июня было зафиксировано попадание в восьми районах Киева, повреждены жилые дома, частная клиника, частично было перекрыто движение транспорта.