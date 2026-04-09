Воздушная тревога охватила Киев: какая угроза
Столице могут угрожать вражеские ракеты.
Дополнено новыми материалами
В Киеве объявлена воздушная тревога утром 9 апреля из-за угрозы российского ракетного удара.
Об этом сообщила КГГА.
Воздушные силы ВСУ предупредили об угрозе применения баллистического вооружения со стороны России.
Кроме того, в ВС заявили, что вражеская ракета летит в направлении Днепропетровской области.
К слову, утром 9 апреля российская армия нанесла по меньшей мере восемь ударов по жилым домам в поселке Балабино Запорожского района. В результате этого есть масштабные разрушения частного сектора, по меньшей мере один человек погиб и еще четверо получили ранения.