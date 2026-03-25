Воздушная тревога охватила Киев и часть Украины: что угрожает

Воздушная тревога объявлена в ряде областей Украины днем 25 марта.

Об этом свидетельствует информация на карте тревог.

Сигнал тревоги объявлен в таких областях Украины: Житомирская, Киевская (вместе с г. Киев), Черниговская, Сумская, Полтавская, Черкасская, Винницкая, Кировоградская, Днепропетровская, Харьковская, Луганская, Донецкая, Запорожская, Николаевская и АР Крым.

Воздушные силы ВСУ предупредили об угрозе применения баллистического вооружения.

К слову, анализ ISW свидетельствует об изменении российской тактики атак по Украине: массированные удары 23 — 24 марта, во время которых враг применил почти тысячу дронов и ракет, имели целью перегрузить украинскую ПВО и выявить ее уязвимые места. Россия намеренно растягивает удары во времени, чтобы дольше удерживать угрозу для большего количества регионов, фокусируясь на гражданской, энергетической и транспортной инфраструктуре.

Вероятно, Москва пытается воспользоваться глобальным дефицитом ракет к системам Patriot и отвлечением внимания мира на Ближний Восток, чтобы усилить террор.