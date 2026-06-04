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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
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257
Время на прочтение
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Воздушная тревога объявлена в Киеве: что грозит

Столице угрожают российские беспилотники.

Автор публикации
Фото автора: Ирина Лабьяк Ирина Лабьяк
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Воздушная тревога

Воздушная тревога / © ТСН.ua

Дополнено новыми материалами

В Киеве утром 4 июня объявили воздушную тревогу из-за угрозы российских дронов.

Об этом свидетельствует информация на карте тревог.

До того, как сирены начали звучать в Киеве, Воздушные силы ВСУ информировали о полетах реактивных дронов в Черниговской области и изменении их направления на Киевскую область (Бровары).

Кроме столицы, тревога действует в Житомирской, Черниговской, Сумской, Луганской, Днепропетровской, Запорожской, Николаевской, Херсонской областях, части Киевской, Харьковской, Хмельницкой и Ровенской областей и в Крыму.

Напомним, в ночь на 4 июня российская армия атаковала Киевскую область. Из-за вражеского налета в Бориспольском районе травмировался водитель бензовоза — мужчину с переломом голеностопного сустава госпитализировали.

Также в Киевской области спасатели ликвидируют пожар на промышленном объекте, возникший из-за ночной атаки беспилотников РФ.

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Дата публикации
Количество просмотров
257
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