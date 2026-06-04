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- Киев
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Воздушная тревога объявлена в Киеве: что грозит
Столице угрожают российские беспилотники.
В Киеве утром 4 июня объявили воздушную тревогу из-за угрозы российских дронов.
Об этом свидетельствует информация на карте тревог.
До того, как сирены начали звучать в Киеве, Воздушные силы ВСУ информировали о полетах реактивных дронов в Черниговской области и изменении их направления на Киевскую область (Бровары).
Кроме столицы, тревога действует в Житомирской, Черниговской, Сумской, Луганской, Днепропетровской, Запорожской, Николаевской, Херсонской областях, части Киевской, Харьковской, Хмельницкой и Ровенской областей и в Крыму.
Напомним, в ночь на 4 июня российская армия атаковала Киевскую область. Из-за вражеского налета в Бориспольском районе травмировался водитель бензовоза — мужчину с переломом голеностопного сустава госпитализировали.
Также в Киевской области спасатели ликвидируют пожар на промышленном объекте, возникший из-за ночной атаки беспилотников РФ.