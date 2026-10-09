Воздушная атака на Киевщину: в Софиевской Борщаговке упали обломки, возник пожар

Пожар в Софиевской Борщаговке

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Во время воздушной тревоги 9 октября в поселке Софиевская Борщаговка в Киевской области упали обломки. В результате инцидента на месте происшествия вспыхнул локальный пожар.

Об этом сообщил и.о. борщаговского сельского головы, секретарь Борщаговского сельского совета Александр Медвидь.

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Во время сегодняшней воздушной тревоги в Софиевской Борщаговке упали обломки, что повлекло за собой локальное возгорание.

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«Призываю всех находиться в безопасных местах, не пренебрегать сигналами воздушной тревоги и не приближаться к обломкам и местам их падения. Берегите себя и своих близких!» — подчеркнул Медвидь.

Напомним, 8 октября в результате вечерней атаки дроном на Софиевскую Борщаговку загорелся частный дом, также были повреждены соседние многоэтажки и автомобили. Два человека получили острую реакцию на стресс.

Заметим, в ночь на 9 октября россияне нанесли удар по складским помещениям в Бучанском районе Киевщины: атака вызвала пожар, ранение трех человек, еще одну женщину ищут под завалами. В настоящее время огонь локализован.

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