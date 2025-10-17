ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
Количество просмотров
91
Время на прочтение
1 мин

Восхвалял оккупантов и призывал к капитуляции: пророссийского интернет-агитатора разоблачила СБУ на Киевщине

58-летний экс-правохранитель поддерживал нарративы Москвы о капитуляции и разоружении Украины.

Автор публикации
Фото автора: Светлана Несчетная Светлана Несчетная
В Киевской области разоблачили пророссийского агитатора

В Киевской области разоблачили пророссийского агитатора / © СБУ

В Киевской области киберспециалисты СБУ разоблачили пророссийского интернет-агитатора, который во враждебных интернет-сообществах поддерживал нарративы Москвы о капитуляции и разоружении Украины.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Выяснилось, что 58-летний мужчина — бывший правоохранитель.

Кроме одобрительных комментариев, оставленных агитатором под антиукраинскими сообщениями, фигурант также пересылал эти публикации своим знакомым.

Теперь злоумышленнику грозит до восьми лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Напомним, агент РФ наводил ракеты на аэродромы ВСУ на западе Украины.

Дата публикации
Количество просмотров
91
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie