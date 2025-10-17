- Дата публикации
Восхвалял оккупантов и призывал к капитуляции: пророссийского интернет-агитатора разоблачила СБУ на Киевщине
58-летний экс-правохранитель поддерживал нарративы Москвы о капитуляции и разоружении Украины.
В Киевской области киберспециалисты СБУ разоблачили пророссийского интернет-агитатора, который во враждебных интернет-сообществах поддерживал нарративы Москвы о капитуляции и разоружении Украины.
Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
Выяснилось, что 58-летний мужчина — бывший правоохранитель.
Кроме одобрительных комментариев, оставленных агитатором под антиукраинскими сообщениями, фигурант также пересылал эти публикации своим знакомым.
Теперь злоумышленнику грозит до восьми лет тюрьмы с конфискацией имущества.
Напомним, агент РФ наводил ракеты на аэродромы ВСУ на западе Украины.