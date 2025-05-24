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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
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Время на прочтение
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Волна взрывов: в Киеве по российским дронам работает ПВО

В Киев летят вражеские дроны в ночь на 24 мая 2025 года.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Дрон

Дрон / © ТСН.ua

По российским целям — дронам — в ночь на 24 мая 2025 года активно работает ПВО.

Об этом сообщает КМВА в сообщении в соцсетях.

"Призываем киевлян оставались в укрытиях!", — говорится в сообщении.

"В столице работает ПВО. Находитесь в укрытиях!", — добавил мэр города Виталий Кличко.

Мониторинговые каналы сообщают о волне взрывов столицы. В общей сложности речь идет об около 15 российских дронов рядом с Киевом.

В ночь на 23 мая в результате вражеской атаки беспилотника в Броварском районе Киевской области были ранены двое мирных жителей.

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