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- Киев
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Волна взрывов: в Киеве по российским дронам работает ПВО
В Киев летят вражеские дроны в ночь на 24 мая 2025 года.
По российским целям — дронам — в ночь на 24 мая 2025 года активно работает ПВО.
Об этом сообщает КМВА в сообщении в соцсетях.
"Призываем киевлян оставались в укрытиях!", — говорится в сообщении.
"В столице работает ПВО. Находитесь в укрытиях!", — добавил мэр города Виталий Кличко.
Мониторинговые каналы сообщают о волне взрывов столицы. В общей сложности речь идет об около 15 российских дронов рядом с Киевом.
В ночь на 23 мая в результате вражеской атаки беспилотника в Броварском районе Киевской области были ранены двое мирных жителей.