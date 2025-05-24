Волна взрывов: в Киеве по российским дронам работает ПВО

Дрон / © ТСН.ua

Реклама

По российским целям — дронам — в ночь на 24 мая 2025 года активно работает ПВО.

Об этом сообщает КМВА в сообщении в соцсетях.

"Призываем киевлян оставались в укрытиях!", — говорится в сообщении.

Реклама

"В столице работает ПВО. Находитесь в укрытиях!", — добавил мэр города Виталий Кличко.

Мониторинговые каналы сообщают о волне взрывов столицы. В общей сложности речь идет об около 15 российских дронов рядом с Киевом.

В ночь на 23 мая в результате вражеской атаки беспилотника в Броварском районе Киевской области были ранены двое мирных жителей.